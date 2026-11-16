¿Más frío para Durango este lunes? Esto dice el pronóstico de HOY 16 de noviembre

El territorio mexicano continuará con cambios climáticos de consideración, luego de que el frente frío número 6 se extienda sobre el norte y noroeste de México este lunes 16 de noviembre; además, en interacción con otros sistemas traerá consigo lluvias. ¿Quiénes se verá afectados?

Pronóstico general

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan lluvias puntuales intensas en zonas de Puebla, Veracruz y Oaxaca; muy fuertes en regiones de San Luis Potosí, Hidalgo y Chiapas, así como fuertes en Querétaro y Tabasco. Además, se prevén intervalos de chubascos en Nuevo León y Tamaulipas.

La masa de aire polar que impulsa al sistema frontal provocará un marcado descenso de las temperaturas en el norte, noreste y oriente del territorio nacional. También generará un evento de Norte fuerte a muy fuerte, con rachas de viento de entre 60 y 80 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y Veracruz.

Por otra parte, canales de baja presión, el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, en combinación con la corriente en chorro subtropical, favorecerán intervalos de chubascos en regiones del occidente, centro y sur del país, además de lluvias puntuales fuertes en la península de Yucatán.

Hacia la noche, un nuevo frente frío, identificado como el número 7, se aproximará al noroeste de México y favorecerá lluvias con intervalos de chubascos en Baja California.

¿Cómo estará el clima en Durango?

Durango mantendrá condiciones mayormente estables en toda la entidad, sin embargo, este lunes 16 de noviembre el ambiente será muy fresco durante casi toda la mañana, ya que en las primeras horas se registraron temperaturas de entre 7 y 8 grados Celsius.

No obstante, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) local informó que para el mediodía y la tarde se espera un ambiente templado, llegando a máximas de 24 y 25 grados.

En cuanto a las lluvias, la entidad duranguense mantiene un pronóstico muy bajo de caída , por lo que más afectará será el descenso de temperaturas en varias regiones, sobre todo en la sierra.

Hoy el viento tendrá rachas máximas suaves de entre 10 y 20 kilómetros por hora, sin que represente un riesgo.

Para el martes, se espera nuevamente que el termómetro descienda de manera considerable y se tengan mínimas de entre 7 y 8 grados Celsius, por lo que continuará el ambiente frío durante las primeras horas de la jornada.