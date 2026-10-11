Más lluvias para Durango este domingo; ¿qué zonas afectará? El pronóstico de HOY 11 de octubre

Actualmente el huracán Simón continúa su desplazamiento sobre las costas de Jalisco y favorecerá el cambio de clima en varias regiones de México durante este domingo 11 de octubre, sobre todo la caída de lluvias y vientos, así como oleaje. ¿Afectará a Durango?

Pronóstico general

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó en su pronóstico de este día que la circulación de este fenómeno generará lluvias puntuales extraordinarias en Jalisco, torrenciales en Colima, intensas en el sur de Nayarit y muy fuertes en el centro y sur de Sinaloa, así como en el oeste de Michoacán.

Las condiciones de viento también serán extremas. En las costas de Jalisco se esperan rachas de hasta 250 kilómetros por hora, mientras que en Nayarit y Colima podrían alcanzar entre 130 y 140 kilómetros por hora. En las costas de Michoacán se pronostican rachas de 80 a 90 kilómetros por hora, con un aumento de la intensidad del viento en las costas de Sinaloa.

Asimismo, se prevé oleaje de 8 a 10 metros en las costas de Jalisco, de 6 a 8 metros en Colima y de 4 a 6 metros en Nayarit. También se pronostica una marea de tormenta de 1.5 a 2.5 metros en las costas de Jalisco y Colima.

Por otra parte, lo que queda de Rachel y la interacción del frente frío número 2 sobre el norte de la península de Baja California, traerá consigo lluvias muy fuertes en el norte y centro, así como lluvias fuertes en el norte de Sonora.

En el resto del país, canales de baja presión, la inestabilidad atmosférica y el ingreso de la onda tropical número 43 sobre la península de Yucatán favorecerán lluvias muy fuertes en Chiapas y fuertes en Quintana Roo, Yucatán, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Estado de México, Querétaro, Guanajuato y Durango .

¿Cómo estará el clima en Durango?

Durango también es uno de los estados que están en alerta por el desplazamiento del huracán Simón y para este domingo, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) local prevé la caída de lluvias moderadas a fuertes en la sierra occidental , mientras que en municipios del noroeste, centro, oriente y sureste del estado se esperan precipitaciones ligeras y aisladas, incluida la ciudad capital.

En las primeras horas del día, se registraron temperaturas frescas con mínimas de entre 14 y 15 grados Celsius; sin embargo, para el mediodía habrá un ambiente cálido con máximas de 28 a 29 grados.

Mientras que el viento, se esperan rachas máximas suaves de 10 a 20 kilómetros por hora en distintas regiones de la entidad.