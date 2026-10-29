¿Más lluvias y frío para Durango? Así estará el clima durante la tarde de HOY 29 de octubre

Después de un día nublado y lluvioso, el nuevo pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que las condiciones de inestabilidad atmosférica continúen y el ciclón tropical Vance siga desplazándose generando nuevas precipitacionnes en varias regiones. ¿Aplica para Durango?

Pronóstico general

Para este jueves 29 de octubre, se pronostican lluvias de diversa intensidad en gran parte del territorio mexicano, debido a la interacción del ciclón tropical Vance con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, así como a condiciones de inestabilidad atmosférica.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, Sinaloa registrará lluvias puntuales intensas, mientras que Nayarit, Durango y Baja California Sur podrían presentar precipitaciones puntuales muy fuertes. Además, se esperan rachas de viento y oleaje elevado en las costas de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit y Jalisco.

Asimismo, canales de baja presión extendidos sobre el interior del país, en combinación con el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe, favorecerán lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Chihuahua y Coahuila.

En tanto, se prevén lluvias puntuales fuertes en Sonora, Nuevo León y Jalisco. También se esperan chubascos en Zacatecas, San Luis Potosí, Colima, Michoacán, Estado de México, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Por otra parte, se pronostican lluvias aisladas en Baja California, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos y la Ciudad de México.

¿Cómo estará el clima en Durango?

El estado de Durango no dejará de presentar lluvias este jueves, aunque para este día se prevé que sean ligeras a moderadas y en varios municipios, según el pronóstico meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) local.

Durante el amanecer se presentaron temperaturas de 11 y 12 grados Celsius en la ciudad de Durango; sin embargo, hacia el mediodía, las condiciones serán más templadas, con temperaturas máximas de entre 22 y 23.

Esto no extá excento del cambio por la presencia de lluvias por lo que la sensación térmica podría modificarse a lo largo del día.