Más municipios de Durango están anormalmente secos

Un total de 23 municipios de Durango presentaron condiciones catalogadas como anormalmente secas al cierre del mes de agosto , que es el que históricamente registraba más lluvias en esta entidad.

La actualización del Monitor de Sequía de México al 31 de agosto reflejó los efectos de la variabilidad en las precipitaciones puntuales registradas durante las últimas semanas en distintas regiones de la entidad. El informe técnico publicado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) precisó que el 74 por ciento de la superficie duranguense se mantuvo sin afectación , mientras que el porcentaje restante se concentra en la categoría de seco sin alcanzar niveles de sequía.

Fue así como Durango pasó de tener 11 municipios anormalmente secos en la medición realizada al 15 de agosto, a 23 al cierre de ese mes. Es decir, un aumento del 80 por ciento en un lapso de dos semanas.

Las demarcaciones que figuraron en el listado con presencia de la categoría anormalmente seca, al cierre del mes de agosto, fueron: Canelas, Cuencamé, General Simón Bolívar, Gómez Palacio, Guadalupe Victoria, Lerdo, Mapimí, Mezquital, Nazas, Otáez, Pánuco de Coronado, Peñón Blanco, Pueblo Nuevo, San Dimas, San Juan de Guadalupe, San Juan del Río, San Luis del Cordero, Santa Clara, Santiago Papasquiaro, Tamazula, Tepehuanes, Tlahualilo y Topia.

De acuerdo con el reporte de la Conagua, durante la segunda quincena de agosto pasado se registraron lluvias por arriba del promedio en zonas puntuales del noroeste, occidente y centro del país , asociadas con el monzón mexicano, el paso de ondas tropicales y la presencia de canales de baja presión y vaguadas.

Sin embargo, los déficits de precipitación persistieron en la mayor parte del territorio nacional. Un anticiclón en niveles medios de la atmósfera favoreció condiciones de tiempo estable y la ocurrencia de ondas de calor en las regiones noroeste, norte y noreste.

Estas condiciones favorecieron el incremento de las áreas anormalmente secas y con sequía moderada en el norte, noreste, centro y sur del país, además de la península de Yucatán.