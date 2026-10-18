Más predial, sí. Más centralismo y despilfarro, no

El Senado aprobó la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para modernizar y homologar los catastros y registros públicos de la propiedad en México. En principio, me parece una buena propuesta. Llevamos años señalando que nuestro país recauda muy poco por concepto de predial y que necesitamos fortalecer las finanzas municipales.

México recauda por predial apenas el 0.2% del PIB, unos 74 mil millones de pesos anuales. Brasil recauda alrededor del 0.65%; Colombia, 0.7%; Chile y España, cerca del 1%, mientras que Estados Unidos y Canadá superan el 2%.

Si México alcanzara niveles similares a Chile, podríamos pasar de 74 mil a cerca de 372 mil millones de pesos anuales. ¡Casi 300 mil millones adicionales para nuestros municipios! ¿Se imaginan lo que podríamos hacer con esos recursos? Hoymuchas ciudadesmexicanas enfrentan problemas que afectan diariamente la vida de las familias: falta de agua potable, calles llenas de baches,malos servicios de limpieza y recolección de basura y una grave crisis de inseguridad.

Son problemas que afectan nuestra tranquilidad, nuestra salud y nuestra calidad de vida. Y son precisamente los gobiernos locales los que deben estar más cerca de las soluciones, con el apoyo y la coordinación de los demás órdenes de gobierno.

Nuestra Constitución, en su artículo 115, habla del municipio libre. Pero ¿qué tan libre puede ser un municipio que no tiene recursos suficientes para atender las necesidades de su población? Enmis recorridos por el país escucho cada vez más a gobernadores y presidentes municipales preocupados por la falta de recursos. Y con unas finanzas federales cada vez más presionadas, resulta indispensable que los municipios generen mayores ingresos propios y dependan menos de la federación.

Además, el predial puede ser un impuesto justo. Permite que quienes tienen propiedades demayor valor contribuyanmás. Una razón de nuestra baja recaudación es que muchos inmuebles tienen valores catastrales muy inferiores a su valor comercial. Actualizarlos gradualmente, con sensibilidad social y considerando la capacidad de pago de las familias, permitiría recaudarmejor y con mayor equidad.

Por eso considero positiva lamodernización de los catastros. Pero hay aspectos que debemos cuidar.

Primero, reconocer los avances de ciudades que llevan añosmodernizando sus sistemas. No tiene sentido sustituir lo que ya funciona. Al mismo tiempo, muchos de nuestros casi 2,500 municipios carecen de tecnología, personal y recursos suficientes. Para ellos, una plataforma compartida puede representar una gran oportunidad. Segundo, ¿quién va a pagar las adecuaciones que tendrán que realizar los municipios? La iniciativa no contempla recursos presupuestarios adicionales. No podemos imponer nuevas obligaciones sin proporcionar losmedios para cumplirlas.

Tercero, sorprende que una iniciativa que busca fortalecer la recaudación no establezca metas concretas. ¿Cuánto más esperamos recaudar? ¿En qué plazo? ¿Cómo vamos a medir sus resultados? Y cuarto, debemos cuidar la autonomía municipal. La Constitución permite legislar sobre armonización catastral, pero eso no debe convertirse en un mecanismo de control federal sobre los municipios ni sobre la información patrimonial de los ciudadanos.

La implementación debe construirse mediante acuerdos entre federación, estados y municipios, respetando sus facultades.

Finalmente, hay algo queme parece fundamental: tan importante como recaudar más es gastar mejor.

Losmexicanos tenemos derecho a exigir cuentas sobre decisiones tan costosas como la cancelación del aeropuerto de Texcoco, los sobrecostos de Dos Bocas, el Tren Maya, los enormes apoyos a Pemex y los escándalos de corrupción.

Resulta difícil pedir mayores contribuciones a los ciudadanos cuando seguimos viendo desperdicio de recursos públicos.

Estoy a favor de modernizar los catastros, aumentar la recaudación del predial y fortalecer las finanzas municipales. Lo he sostenido durante muchos años.

Pero quiero municipios más fuertes, no un gobierno federal más controlador.

México necesita recaudarmejor, sí. Pero, sobre todo, necesita gastar con más inteligencia, eficiencia, transparencia y honestidad. Porque cada peso que aportamos los mexicanos debe regresar en mejores servicios, mayor seguridad y una mejor calidad de vida para nuestras familias.