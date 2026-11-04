Masa de aire frío congelará estos estados con temperaturas bajo cero esta semana

Avanzan los últimos meses del año, y con tan solo unas semanas restantes de 2026, las bajas temperaturas se hacen cada vez más presentes en gran parte de México. Por este motivo, en próximos días una masa de aire frío reforzará estas condiciones en algunos estados, donde el termómetro bajara a los valores negativos.

Luego del paso de varios ciclones tropicales que han dejado lluvias de alta intensidad en algunos estados de México, en próximas semanas los sistemas climatológicos dejarán principalmente un ambiente frío en varias zonas del territorio nacional.

Luego de que hace unos días ingresara a México el frente frío 4, que ha dejado a su paso un marcado descenso en temperaturas, además del registro de algo de lluvias en algunas regiones, en próximos días el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que este sistema sea reforzado por una masa de aire frío, que se desplazará temperaturas que rondarán los valores negativos para algunas entidades.

¿Qué dice el SMN?

El reporte extendido del SMN señala que entre el viernes 6 y el domingo 8 de noviembre el frente frío 4 será reforzado por una masa de aire frío.

Para el viernes, según lo pronosticado, la masa de aire frío se desplazará sobre el noreste y oriente de México, propiciando lluvias fuertes a muy fuertes en algunos estados de esta zona, además de un descenso en las temperaturas vespertinas también en el norte y noreste del país, y viento de componente norte con rachas de 30 a 50 km/h en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

En el pronóstico para el sábado y domingo, se indica que la masa de aire frío que impulsará al frente mantendrá el descenso de las temperaturas en el norte, noreste, oriente y centro del territorio nacional, además de viento de componente norte con rachas de hasta 70 km/h en Tamaulipa y Veracruz.

Estados que se “congelarán” con temperaturas negativas

Debido a las condiciones combinadas que se registrarán en el país, se prevé que entre el viernes 6 y el domingo 8 de noviembre algunos estados registren temperaturas que estarían por debajo de los 0 grados.

Estas condiciones se presentarán específicamente en las zonas serranas de Chihuahua y Durango, donde el termómetro podría marcar hasta -5 grados centígrados.

Además, algunos otros estados como Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca, específicamente en las zonas serranas, tendrán temperaturas entre 0 y 5 grados centígrados.

Se prevé que debido a la llegada de varios sistemas, en las próximas semanas las temperaturas comiencen a descender aún más en algunas zonas.