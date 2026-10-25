Masad Altamimi deslumbra en el Durango Fashion Week de la mano de Marco Vargas Tuxedo

La alta costura y el espectáculo se fusionaron en un instante memorable durante la 6.ª edición del Durango Fashion Week. La firma Marco Vargas Tuxedo, liderada por la dupla creativa de Marco Vargas & Claudia Castilla, se convirtió en uno de los grandes atractivos de la jornada al redefinir la sastrería formal y convertir el traje de etiqueta clásico en una auténtica expresión artística sobre la pasarela de Hacienda Mayor.

Durango Fashion Week

MASAD ALTAMIMI: ELEGANCIA Y TENDENCIA QUE CAUTIVARON AL PÚBLICO

Uno de los momentos con mayor impacto de la velada se vivió cuando el reconocido empresario e influencer de origen árabe, Masad Altamimi, irrumpió en el escenario vistiendo las creaciones de la marca. El exparticipante de La Casa de los Famosos México acaparó todas las miradas con un porte único, logrando tender un puente impecable entre la elegancia contemporánea y las audiencias más jóvenes que siguieron de cerca el evento.

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LA REINVENCIÓN DEL TRAJE FORMAL SOBRE LA PASARELA

Alejándose de los moldes tradicionales, la propuesta de Marco Vargas & Claudia Castilla ofreció piezas impregnadas de gran presencia visual y carácter. Durante el desfile, los asistentes presenciaron una fusión magistral entre el arte, la funcionalidad y la alta costura, donde cada diseño destacó por el cuidado riguroso en texturas, cortes vanguardistas y acabados de precisión que terminaron por arrancar las ovaciones del público.

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CREATIVOS DE LAS ESTRELLAS Y REFERENTES DE LA TELEVISIÓN

Especializados en trajes formales personalizados y vestuario de fantasía de alta gama para el medio artístico, Marco Vargas Tuxedo ha construido un sello distintivo dentro de la industria. Su marca ha ganado notable visibilidad a nivel nacional al vestir a personalidades y participantes en producciones televisivas de gran audiencia como La Casa de los Famosos, creando atuendos para figuras como Mario Bezares, Moisés Peñaloza, Aldo, Abelito y el propio Masad.

Asimismo, su versatilidad ha quedado plasmada en la música regional mexicana, diseñando indumentaria a medida para agrupaciones de renombre como Los Dos Carnales, consolidando a la firma como un referente indiscutible del diseño de etiqueta en el entretenimiento.