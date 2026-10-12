Masad Altamimi llegará a la 6ta edición de Durango Fashion Week

La 6ta edición de Durango Fashion Week promete ser una de las más espectaculares hasta la fecha, reuniendo el diseño local, nacional e internacional en una plataforma que sigue posicionando al estado en la industria de la moda.

Entre las mayores sorpresas de este año destaca la participación especial del empresario e influencer árabe Masad Altamimi, quien pisará la pasarela duranguense el próximo sábado 24 de octubre.

Masad, conocido también por su destacada participación en la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, confirmó su presencia a través de sus redes sociales, desatando la emoción de sus seguidores. Durante la jornada, el creador de contenido desfilará luciendo los sofisticados atuendos de la firma Marco Vargas Tuxedo, creada por los diseñadores Marco Vargas y Claudia Castilla.

Marco Vargas & Claudia Castilla, presentarán diseños de su marca Marco Vargas Tuxedo.

UN FIN DE SEMANA DE ALTA COSTURA

Bajo la dirección ejecutiva de Grecia Reyes Santander, Jack Ramos y Mich Roman, Durango Fashion Week ofrecerá una intensa jornada de pasarelas durante los días 24 y 25 de octubre en un marco lleno de elegancia e historia.

La edición 2026 reúne a un destacado colectivo de diseñadores y marcas de alto nivel:

Agatha Ruiz De La Prada

Víctor & Jesse

Aline Moreno

Marco Vargas & Claudia Castilla (Marco Vargas Tuxedo)

Natalia Del Campo (Del Campo - The Mx Hub)

Carlos Vázquez (Kalichi)

Paulina Galaviz (Archivo Índigo)

Sualy Jiménez (Sualy Ferro)

Diana Castro (La Patronista D.C.)

Melina Guzmán (Diseños MG)

Hasebie Veliz Ruiz (Has Ruvel)

Ganitzia Vargas (GVXO)

Ana Gabriela Manjarrez (Manjarrez)

Porte Casual

Andre Carmona (Crystal Night)

DETALLES DEL EVENTO Y VENTA DE BOLETOS

-Fecha: 24 y 25 de octubre de 2026.

-Sede: Hacienda Mayor, Durango, México.

-Venta de boletos: Disponibles en línea a través de www.boletos.newticket.com.mx