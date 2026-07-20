Mascotas millonarias de las celebridades que facturan fortunas

Cuando la ternura de una mascota se combina con el brillo de Hollywood y millones de seguidores, el resultado es un fenómeno de masas.

Lejos de ser una simple excentricidad, las mascotas de las celebridades hoy reinan en el streaming y la publicidad a través de contratos millonarios y agencias exclusivas. Estos son los animales más lucrativos e influyentes del espectáculo:

OLIVIA BENSON: LA GATA EMPRESARIA

El primer lugar es para la gatita Scottish Fold de Taylor Swift. Con un patrimonio neto estimado en más de 90 millones de dólares, Olivia no solo es una compañera, sino una marca en sí misma: ha protagonizado comerciales de refrescos y calzado, tiene su propia línea de mercancía y aparece en los videos musicales de la cantante.

LOS CONSENTIDOS DE PARIS HILTON

Si hablamos de excentricidades, los perros de Paris Hilton ganan la corona. Mascotas como Diamond Baby y Prince Hilton viven en una réplica a escala de dos pisos de la mansión de la empresaria, equipada con aire acondicionado y muebles de diseñador. Suman cientos de miles de seguidores y son el blanco favorito de las marcas de lujo canino.

PILAF: LA CHIHUAHUA QUE CONQUISTA LAS PASARELAS

Demi Moore ha convertido a su chihuahua de apenas 500 gramos en un ícono de la moda. Pilaf no solo asiste a los rodajes, sino que ocupa asientos en la primera fila de las Semanas de la Moda y se robó las cámaras en el Festival de Cannes. Ha cruzado el Atlántico hacia Europa 14 veces junto a su dueña.

EL LEGADO DE 30 MILLONES DE OPRAH WINFREY

Oprah ha tenido 21 perros a lo largo de su vida, pero sus actuales compañeros Sadie, Sunny, Lauren, Layla y Luke tienen el futuro más que asegurado. Gracias a su exposición y a los fondos reservados para su cuidado, cuentan con un patrimonio conjunto de 30 millones de dólares.

CHOUPETTE: GLAMOUR HEREDADO (PERO CONGELADO)

La famosa gata birmana del fallecido Karl Lagerfeld mantiene intacto su estatus en la alta costura tras haber facturado más de 3 millones de dólares en un solo año. Aunque se mantiene en el limbo legal para recibir la millonaria herencia del "káiser" debido a disputas fiscales, a este felino le siguen sobrando fama, portadas y contratos.