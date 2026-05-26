Masterchef 24/7: error de producción por poco y termina en accidente para los participantes | VIDEO

La nueva temporada de MasterChef 24/7 arrancó con intensidad, pero también con polémica, luego de que un aparente error de producción estuviera a punto de provocar un accidente durante una de las primeras galas de eliminación .

¿Qué fue lo que sucedió?

Durante la gala, los concursantes se encontraban posicionados en el foro cuando el mecanismo del elevador comenzó a bajar sin previo aviso. La cercanía entre la plataforma y los participantes encendió las alarmas, ya que el movimiento pudo haber provocado un accidente de mayor gravedad.

Aunque todo ocurrió en cuestión de segundos, las imágenes muestran lo delicado de la situación. Algunos concursantes reaccionaron con sorpresa e incomodidad, mientras que la transmisión continuó sin una explicación inmediata, lo que incrementó la incertidumbre entre la audiencia .

Este tipo de dinámicas forman parte del nuevo formato 24/7 del programa, que busca ofrecer una experiencia más inmersiva y continua para el público, pero también implica mayores retos logísticos y de coordinación en tiempo real.

Críticas a la producción en redes sociales

Tras la difusión del video, usuarios "X" no tardaron en señalar lo ocurrido como un error grave de producción. Muchos cuestionaron las medidas de seguridad dentro del set, considerando que el incidente pudo haber tenido consecuencias más serias.

Algunos comentarios apuntaron a la falta de sincronización en los tiempos del programa, mientras que otros criticaron que no se detuviera la dinámica inmediatamente después del momento de riesgo.

¿Hubo afectados?

A pesar del susto, no se reportaron personas lesionadas tras el incidente. La situación no pasó de un momento de tensión, pero dejó en evidencia posibles fallas en la coordinación dentro del foro.

El caso de MasterChef 24/7 vuelve a poner sobre la mesa los desafíos de producir televisión en vivo, especialmente en formatos que combinan entretenimiento, competencia y elementos escenográficos complejos.