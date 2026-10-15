Mastografías gratis en Durango: dónde acudir, horarios y cómo prepararte

Entre el trabajo, las tareas de casa y los pendientes cotidianos, una revisión de salud puede quedarse para después. Durante octubre, las mujeres de Durango tienen una opción gratuita en el Centro Histórico para realizarse estudios de detección de cáncer de mama.

Como parte de las actividades del Mes Rosa, se instalaron unidades móviles en Paseo Constitución, a un costado de la Plaza de Armas, donde se ofrecen mastografías y pruebas para la detección de cáncer cervicouterino.

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¿CUÁL ES EL HORARIO DE LAS MASTOGRAFÍAS?

El horario del mastógrafo móvil fue ampliado ante la afluencia de mujeres que han acudido a realizarse el estudio.

De acuerdo con la actualización difundida por las autoridades de Salud, la atención para mastografías es de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde en Plaza de Armas.

Las unidades fueron instaladas como parte de la campaña de octubre. Al acudir, es conveniente preguntar al personal por la disponibilidad de atención y las indicaciones para realizarse cada estudio.

¿QUIÉNES PUEDEN REALIZARSE EL ESTUDIO?

La Secretaría de Salud de Durango establece que el programa de mastografía de tamizaje está dirigido a mujeres de 40 a 69 años.

Entre sus requisitos publicados se encuentra no estar embarazada ni lactando. Si alguna de estas condiciones aplica, es necesario comentarla con el personal para recibir orientación sobre la valoración correspondiente.

El programa estatal también contempla acciones de sensibilización y exploración clínica para mujeres a partir de los 25 años, así como la canalización de pacientes que presenten hallazgos sospechosos.

¿CÓMO DEBES PREPARARTE?

Para acudir a la mastografía, Salud estatal pide mantener una higiene personal adecuada y evitar aplicar los siguientes productos en las axilas y las mamas antes del estudio:

Desodorante.

Talco.

Perfume.

Crema.

También se recomienda llevar los resultados de mastografías anteriores, si se cuenta con ellos, para que el personal tenga una referencia de los estudios previos.

Las indicaciones para una mastografía y para una prueba de Papanicolaou son diferentes; si deseas realizarte ambas, consulta la preparación específica de cada una.

Secretaría de Salud Durango

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UN RESULTADO SOSPECHOSO REQUIERE SEGUIMIENTO

Durante las primeras dos semanas de actividades, el mastógrafo móvil de Plaza de Armas acumuló más de 200 estudios y se identificaron dos casos sospechosos que fueron canalizados para continuar su valoración.

Las autoridades aclararon que estos hallazgos no equivalen a diagnósticos confirmados de cáncer. Las pacientes requieren estudios complementarios para determinar la naturaleza de las alteraciones.

Por ello, además de acudir a la mastografía, es importante recoger los resultados y completar las revisiones que indique el personal médico.