Matan a balazos a hombre en sierra de Pueblo Nuevo; su familia trasladaba el cuerpo en camioneta

Un hombre perdió la vida tras sufrir heridas producidas por proyectil de arma de fuego en una localidad del municipio de Pueblo Nuevo; sus familiares trasladaban el cuerpo cuando fueron interceptados por las autoridades.

El fallecido fue identificado como Pedro Pablo Franco Mancinas, de 35 años, cuyo deceso fue reportado durante la mañana del domingo 13 de septiembre en la comunidad La Escondida.

Fue aproximadamente a las 07:30 horas cuando el sistema de emergencias notificó a las corporaciones de seguridad sobre una persona del sexo masculino que había perdido la vida a consecuencia de lesiones producidas por arma de fuego.

Ante el reporte, personal de la Fiscalía General del Estado de Durango se trasladó hacia la zona acompañado por el Agente del Ministerio Público y Servicios Periciales, además de elementos del Ejército Mexicano, Policía Estatal y Policía Municipal.

Durante el recorrido por un camino de terracería que comunica a La Petaca, Sinaloa, con La Escondida, a la altura de un paraje conocido como El Palmarcito, las autoridades se encontraron con una camioneta de la marca Chevrolet, tipo pick up, de color blanco.

En dicha unidad viajaban familiares de Pedro Pablo, quienes trasladaban su cuerpo después de lo ocurrido. En ese punto, los agentes tomaron conocimiento del caso y el cadáver fue entregado al personal de Servicios Periciales para realizar las diligencias correspondientes.

El cuerpo fue trasladado a la ciudad de Durango para la práctica de la necropsia de ley, mientras que la autoridad ministerial inició las investigaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrió la agresión, así como identificar a quien o quienes resulten responsables.