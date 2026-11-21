Una discusión entre dos hombres terminó en tragedia en la localidad de Ceballos, perteneciente al municipio de Mapimí, luego de que uno de ellos presuntamente atacó con una navaja a su contrincante, quien intentó escapar para pedir ayuda, pero terminó desplomándose en plena vía pública y murió cuando era trasladado para recibir atención médica.

La víctima fue identificada como Jesús Manuel Zúñiga Martínez, de 36 años de edad, conocido con el apodo de “La Araña”, mientras que el presunto responsable fue señalado como Carlos, alias “El Charly”, quien escapó después de la agresión.

Los hechos ocurrieron durante la mañana del viernes 20 de noviembre, en las inmediaciones de las calles 5 de Mayo y Allende, donde ambos hombres comenzaron a discutir por motivos que todavía no han sido esclarecidos.

De acuerdo con la declaración de un testigo presencial, durante el altercado Carlos presuntamente sacó una navaja y lesionó a Jesús Manuel en el brazo izquierdo, provocándole una herida de la que comenzó a perder abundante sangre.

A pesar de encontrarse herido, el afectado consiguió correr aproximadamente una cuadra mientras solicitaba auxilio, hasta que finalmente cayó al suelo. Vecinos solicitaron la presencia de los servicios de emergencia y personal de Protección Civil acudió para trasladarlo a la Cruz Roja; sin embargo, falleció durante el trayecto.

Las investigaciones permitieron establecer que el presunto agresor ingresó posteriormente a una tienda propiedad de uno de sus familiares, donde habría reconocido que lesionó a la víctima y dejado una navaja en el patio, antes de escapar con rumbo desconocido.

Personal de Servicios Periciales de la Vicefiscalía Región Laguna realizó el levantamiento del cuerpo y aseguró el arma blanca que presuntamente fue utilizada en el ataque. La Policía Investigadora del Delito inició la búsqueda de Carlos para esclarecer el homicidio y determinar su probable responsabilidad.