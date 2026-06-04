Mayday, mayday: A reciclar inversiones, a Aispuro y días inhábiles

"Mayday, mayday" es la llamada de socorro internacional utilizada en la aviación y la navegación marítima para indicar una emergencia grave con riesgo inminente. Y esa misma llamada se escuchó en los pasillos del Bicentenario de Durango en los últimos días.

Cada vez es más complicado para el Gobierno Estatal inclinar la conversación digital en su favor, pues las críticas y señalamientos siguen creciendo por temas como la inseguridad (con enfrentamiento armado ayer, muy cerca de la capital), el desplome económico del estado, pérdida de empleos y cierres de negocios, especulaciones sobre el impedimento de viajar a EUA, la fallida gira a China y hasta por querer apropiarse a la mala del monumento a Francisco Villa.

Desde que comenzó el año, los indicadores financieros han venido evidenciando la recesión económica que vive el estado, una situación que afecta a trabajadores, emprendedores, microempresarios y sociedad en general. Ya ni las cámaras empresariales afines quieren salir a declarar "sueños" para evitar ser comparsas del desastre económico actual.

Y como casi nada de lo prometido en campaña -cuando se pensaba que Durango ya no podía estar peor- se ha cumplido y, la confianza ciudadana, se ha perdido, desde el gobierno han tenido que recurrir a "salvavidas" para tratar de contener el evidente malestar social que crece como bola de nieve.

ANUNCIOS RECICLADOS

En los últimos días se quiso vender la idea de una nueva inversión millonaria para La Laguna de Durango; sin embargo, cabe recordar que este proyecto no es nuevo, pues, desde principios del 2023, el Gobierno del Estado lo había anunciado con bombo y platillo.

En aquel entonces, se presumió una inversión de 1,500 millones de dólares en el municipio de Lerdo para la instalación de una planta de fertilizantes que construiría la planta Taranitro Fertilizantes Mexicanos (Tarafert).

Sin embargo, pasaron los meses y el proyecto seguía estancado. Incluso, el terreno, de unas 150 hectáreas en el ejido Sapioriz, en Lerdo, fue puesto a nombre de un particular para agilizar el trámite de la inversión, que originalmente harían empresarios holandeses.

Pero la empresa incumplió con el acuerdo e inició un trámite legal para recuperar las tierras, por lo que fue hasta marzo del año pasado que, durante una Mañanera, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, anunció la inversión de forma conjunta con la presidenta Claudia Sheinbaum y con el gobernador de Durango, Esteban Villegas, pero ahora con otra empresa, Fermachem, donde aseguraban que a finales del 2025 comenzarían las obras. Y tampoco fue así. Entonces, lo que ahora Esteban Villegas presume es lo mismo que ya había anunciado en 2023. Ni más ni menos.

PLAN B: AISPURO

Si algo le hizo ganar a Esteban Villegas la gubernatura fue, en primera, prometer que habría castigo a los responsables del pésimo manejo administrativo del sexenio anterior; y segundo, el descontento social con el que terminó José Rosas Aispuro su gobierno.

Pero a más de 3 años y medio de haber asumido el poder, al exgobernador panista no se le ha tocado, por lo que sorprendió el anuncio que hizo la Fiscalía Anticorrupción de detener a otros dos personajes del sexenio pasado, uno de ellos, el secretario particular de Rosas Aispuro, acusado de daños al erario.

Esto, sin duda, tiene varios mensajes políticos, pues le siguen acercando la lumbre al exmandatario estatal, pero sin llegar a quemarlo. Ayer el anuncio fue tomado con incredulidad, pues resulta extraño que, casi cuatro años después, apenas se hayan logrado las órdenes contra estos personajes, mientras que los funcionarios de primer nivel siguen intocables. Pero, aun así, se notó que les hacía falta mencionar al "innombrable" para tratar de ganar aplausos.

PLAN C: MÁS AUSENCIAS

Y para rematar, el Gobernador tuvo que salir en video a anunciar... ¡más días festivos! Sí, esos temas que ayudan a desviar la atención de los temas importantes y que no le suman tantos comentarios negativos.

Ahora resulta que, si la Selección Mexicana gana en su debut mundialista, los alumnos de educación básica de Durango no tendrían clases ni jueves ni viernes, algo que se está convirtiendo en habitual este sexenio, "puentes" largos y días festivos inventados, con el nombre de "calendario loco".

Así pues, se nota que en el Bicentenario la llamada de auxilio trajo como consecuencia una serie de distractores urgentes para tratar de aminorar los comentarios negativos que cada día opacan más la agenda política del Gobierno del Estado. Pan y circo, les dicen algunos.