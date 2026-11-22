La periodista Anabel Hernández reportó que Ismael Zambada Imperial, conocido como “El Mayito Gordo”, habría llegado a la sierra de Durango a mediados de 2026, donde presuntamente se habría reunido con su hermano, Ismael Zambada Sicairos, “El Mayito Flaco”, para reforzar a la facción de los Zambada en la disputa contra Los Chapitos.

La información fue presentada en el episodio 121 de su podcast Narcosistema, donde la periodista expuso los movimientos que estarían realizando los hijos de Ismael Zambada García, “El Mayo”, para recuperar fuerza en la organización.

Según el reporte de Hernández, el regreso del "Mayito Gordo" a territorio mexicano habría sido un impulso para su grupo, luego de un periodo complicado que enfrentaron tras la captura de su padre en julio de 2024.

Sierra de Durango sería refugio y punto de reunión

La periodista explicó que el "Mayito Flaco" se habría refugiado en Durango después de abandonar Sinaloa por la presión de Los Chapitos. En ese periodo, su facción habría enfrentado varios ataques con drones en comunidades serranas, lo que debilitó su posición frente al grupo contrario.

Anabel Hernández señaló que el "Mayito Gordo" estaría participando en reuniones con otros personajes relacionados con la organización, entre ellos integrantes de la familia Cabrera Sarabia, los hermanos Arzate y Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”.

La comunicadora también incluyó en este escenario a Serafín Zambada Ortiz, conocido como “El Sera”, quien presuntamente se habría sumado a sus hermanastros, aunque no especificó si sus actividades se realizan en México o Estados Unidos.

Hernández también abordó la situación económica que atravesaría el grupo contrario. De acuerdo con sus fuentes, Los Chapitos habrían dejado de pagar a sicarios, operadores y jefes de plaza, lo que habría provocado inconformidad y la salida de algunos mandos hacia el bando de los Zambada.

Tras compartir esto, la periodista señaló que la balanza de la disputa comenzaría a favorecer a la "Mayiza".

Seguirían bajo el mando de "El Mayo"

Hernández planteó la posibilidad de que los tres hermanos estén siguiendo instrucciones de su padre desde Estados Unidos, donde permanece detenido tras recibir una sentencia de cadena perpetua.

También mencionó que se desconoce cuánto sabe Vicente Zambada Niebla, “El Vicentillo”, hermano mayor de los tres, sobre los movimientos que presuntamente se están desarrollando en Durango.