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Maza Clan, influencer de Mazatlán denuncia que hombres armados intentaron asaltar su casa

Maza Clan: Al momento de percance, él no se encontraba en su domicilio, pero sí su familia; muestra vídeos del momento exacto.

Maza Clan, influencer de Mazatlán denuncia que hombres armados intentaron asaltar su casa

Maza Clan, influencer de Mazatlán denuncia que hombres armados intentaron asaltar su casa

SANDRA VENEGAS
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El creador de contenido Maza Clan denuncia que hombres armados intentaron entrar a su casa, la misma donde se encontraba su familia.

Alan Fernando Velázquez Suares, mejor conocido como Maza Clan, explicó a través de un video en su red social de Instagram que dos hombres armados forcejearon la cerradura de su casa ubicada en Mazatlán, Sinaloa, para entrar a robar; al no conseguirlo, huyeron del lugar. Esto ocurrió la madrugada del 13 de junio.

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Presunto asalto a la casa de Maza Clan

Cuando iba llegando a su hogar, el influencer de la primera temporada de la Mansión VIP se dispuso a revisar las cámaras de seguridad y en ese momento se percató de lo sucedido.

En el video publicado, a Maza Clan se le ve molesto y con obvias razones, pues no es para menos, por lo cual menciona lo siguiente:


Dos personas armadas quisieron entrar a mi domicilio. "La verdad, siento una impotencia, un coraje y quiero que este video se vuelva viral, que llegue a las personas que tiene que llegar porque se tiene que hacer justicia", mencionó.


Mientras habla, muestra las imágenes del vídeo de la entrada de su hogar, mencionando: "Se puede ver a dos hombres con la cara cubierta con una tela y la cabeza tapada con gorras; también se alcanza a ver un arma de fuego".


"Estaba mi esposa y mis dos niños chiquitos, raza (...), cuando quisieron sorrajar la puerta; metimos seguro y eso. No es justo y quiero que se haga justicia. Espero que el día de mañana me tengan a las dos personas para yo señalarlas y decirles: "Esta persona fue" señalo.



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El creador de contenido no aclaró si ya acudió a dar parte a las autoridades para levantar una denuncia formal, pero sí exigió justicia.


"Nunca le he hecho nada a nadie, siempre me porto bien; al contrario, trato de ayudar. Esto no es justo (...) Vengo llegando de una jornada laboral difícil para que unas personas lleguen y te quieran quitar lo poquito o mucho que tienes en tu domicilio; eso no es justo y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias", relató.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Maza Clan hombres armados Denuncias asalto Maza, personas, denuncia, armados

               

                
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