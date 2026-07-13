Maza Clan, influencer de Mazatlán denuncia que hombres armados intentaron asaltar su casa

El creador de contenido Maza Clan denuncia que hombres armados intentaron entrar a su casa, la misma donde se encontraba su familia.

Alan Fernando Velázquez Suares, mejor conocido como Maza Clan, explicó a través de un video en su red social de Instagram que dos hombres armados forcejearon la cerradura de su casa ubicada en Mazatlán, Sinaloa, para entrar a robar; al no conseguirlo, huyeron del lugar. Esto ocurrió la madrugada del 13 de junio.

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Presunto asalto a la casa de Maza Clan

Cuando iba llegando a su hogar, el influencer de la primera temporada de la Mansión VIP se dispuso a revisar las cámaras de seguridad y en ese momento se percató de lo sucedido.

En el video publicado, a Maza Clan se le ve molesto y con obvias razones, pues no es para menos, por lo cual menciona lo siguiente:

Dos personas armadas quisieron entrar a mi domicilio. "La verdad, siento una impotencia, un coraje y quiero que este video se vuelva viral, que llegue a las personas que tiene que llegar porque se tiene que hacer justicia", mencionó.

Mientras habla, muestra las imágenes del vídeo de la entrada de su hogar, mencionando: "Se puede ver a dos hombres con la cara cubierta con una tela y la cabeza tapada con gorras; también se alcanza a ver un arma de fuego".

"Estaba mi esposa y mis dos niños chiquitos, raza (...), cuando quisieron sorrajar la puerta; metimos seguro y eso. No es justo y quiero que se haga justicia. Espero que el día de mañana me tengan a las dos personas para yo señalarlas y decirles: "Esta persona fue" señalo.

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El creador de contenido no aclaró si ya acudió a dar parte a las autoridades para levantar una denuncia formal, pero sí exigió justicia.

"Nunca le he hecho nada a nadie, siempre me porto bien; al contrario, trato de ayudar. Esto no es justo (...) Vengo llegando de una jornada laboral difícil para que unas personas lleguen y te quieran quitar lo poquito o mucho que tienes en tu domicilio; eso no es justo y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias", relató.