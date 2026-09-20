'Me dueles, México': la pentatleta Mayran Oliver denuncia agresión física al entrenar en CDMX

La pentatleta mexicana Catherine Mayran Oliver denunció públicamente haber sido víctima de una agresión física mientras realizaba su entrenamiento matutino en la Ciudad de México. El incidente ocurrió el jueves 17 de septiembre de 2026, alrededor de las 6:40 de la mañana, en el Bosque del Ocotal, una área ecológica de Cuajimalpa.

De acuerdo con el testimonio de la deportista, un sujeto de entre 35 y 40 años de edad la interceptó de forma violenta y comenzó a forcejear con ella. Pese a que la atleta logró liberarse rápidamente y ponerse a salvo, el ataque le causó lesiones en la piel, incluyendo raspones en extremidades y moretones visibles en el cuello.

Rompe el silencio en redes

La deportista dio a conocer lo sucedido el viernes 18 de septiembre mediante su cuenta oficial de Instagram. A través de una publicación pública, la joven de 25 años compartió un comunicado escrito, así como fotografías y un video donde se aprecian las marcas y los daños físicos derivados del enfrentamiento.

En su pronunciamiento, Oliver detalló lo siguiente:

“Un hombre de aproximadamente 35 a 40 años me interceptó y forcejeó conmigo. Afortunadamente, logré liberarme rápidamente y ponerme a salvo, aunque sufrí algunas lesiones en la piel. Desconozco cuáles eran sus intenciones, pero lo ocurrido fue una situación de violencia que puso en riesgo mi integridad”.

Una dura realidad de violencia

Asimismo, la pentatleta hizo un llamado a la prevención colectiva: “Comparto mi experiencia para alertar a quienes entrenan o transitan por esta zona y para recordar que ninguna persona debería sentir miedo al practicar deporte”. Añadió que “la responsabilidad nunca será de quien sale a entrenar, sino de quien decide agredir”, concluyendo: “Te amo mi México, pero me dueles”.

El hecho cobra relevancia al tratarse de una figura de alto rendimiento, ubicada en la posición 31 del ranking mundial de pentatlón moderno y multimedallista internacional. La denuncia encendió nuevamente el debate sobre las condiciones de seguridad, vigilancia e iluminación para deportistas y ciudadanos en las áreas naturales de la capital mexicana.