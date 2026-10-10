'Me niego a perder las tradiciones mexicanas y puertorriqueñas', Jenna Ortega sobre sus raíces

La actriz estadounidense Jenna Ortega, reconocida internacionalmente por interpretar a Merlina Addams en la popular serie de Netflix, volvió a destacar el orgullo que siente por sus raíces mexicanas y puertorriqueñas.

La importancia de mantener sus tradiciones

Ortega abordó el tema durante una entrevista concedida a la revista española Telva, donde reflexionó sobre su identidad latina, los desafíos de alcanzar la fama internacional y la importancia de conservar las costumbres transmitidas por sus familiares.

La protagonista de Merlina ha señalado en distintas entrevistas que su identidad cultural representa una parte esencial de su vida , independientemente de que su trayectoria profesional se haya desarrollado principalmente dentro de la industria cinematográfica estadounidense.

La actriz creció en el Valle de Coachella, California, dentro de una familia de ascendencia mexicana y puertorriqueña. Esta combinación cultural le permitió conocer desde pequeña las costumbres, celebraciones y experiencias de distintas generaciones de su familia.

Español en el día a día

En una entrevista anterior con Vogue México, Ortega reconoció que uno de los mayores desafíos que enfrenta respecto a sus raíces es su dominio del español, idioma que continúa practicando para mejorar su comunicación con la comunidad latina.

La artista explicó que mantiene conversaciones con su padre en español, además de practicar la lectura y escritura, aunque admitió sentir inseguridad al hablarlo públicamente por temor a cometer errores.

Pese a estas dificultades, ha reiterado que su lugar de nacimiento y sus habilidades lingüísticas no disminuyen el orgullo que siente por su ascendencia.

Oportunidades para nuevas generaciones

De esta manera, la joven intérprete busca aprovechar su reconocimiento internacional para abrir espacios a nuevas generaciones de artistas , sin dejar de lado la identidad cultural que ha acompañado su crecimiento personal y profesional.

Sus declaraciones también reflejan una experiencia compartida por numerosas familias de origen latinoamericano que residen en Estados Unidos, donde mantener las costumbres, el idioma y las historias familiares representa una manera de preservar los vínculos con sus países de origen.