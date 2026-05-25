'Me puse a rezar', Wendy Guevara tras vivir un aterrizaje de emergencia

Un viaje que prometía ser una experiencia internacional terminó en angustia para un grupo de influencers, artistas y conductores mexicanos, luego de que el avión en el que viajaban tuviera que realizar un aterrizaje de emergencia en la Ciudad de México debido a una falla técnica en pleno vuelo.

El incidente ocurrió el pasado 24 de mayo, cuando la aeronave, un Boeing 787-8 de Aeroméxico, despegó con destino a Corea del Sur. Sin embargo, horas después del inicio del trayecto, la tripulación detectó un problema en el parabrisas de la cabina , lo que obligó a tomar la decisión de regresar de inmediato al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Falla en pleno vuelo

De acuerdo con los primeros reportes, la aeronave ya llevaba varias horas en el aire cuando se identificó la avería, mientras sobrevolaba el norte del país. Ante el riesgo que representaba continuar el viaje, el piloto informó a los pasajeros que sería necesario un aterrizaje de emergencia.

La situación generó incertidumbre entre los ocupantes, quienes comenzaron a compartir en redes sociales lo que estaba ocurriendo. Videos y testimonios difundidos mostraron el ambiente de tensión dentro del avión, donde algunos pasajeros no ocultaron su preocupación por la situación.

Testimonios de miedo

Entre los pasajeros se encontraban figuras como Wendy Guevara, Pedro Sola, Lolita Cortés, Celia Lora y otros creadores de contenido, quienes documentaron el momento en tiempo real.

Algunos relatos reflejan el nivel de angustia que se vivió a bordo. Una de las frases que más resonó fue de Wendy quién aseguró que comenzó a rezar al escuchar el anuncio del piloto , evidenciando el temor generalizado entre los pasajeros.

Otros compartieron su frustración tras pasar varias horas en el aire sin llegar a su destino, además de la incertidumbre sobre si continuarían el viaje o tendrían que suspenderlo definitivamente.

Sin lesiones al momento

A pesar del susto, el avión logró aterrizar sin mayores complicaciones en la Ciudad de México. Las autoridades y la aerolínea confirmaron que no se reportaron personas lesionadas ni incidentes adicionales durante la maniobra.

El regreso seguro fue clave para evitar consecuencias mayores, ya que una falla en el parabrisas puede representar un riesgo importante en la operación de la aeronave, especialmente en vuelos de larga distancia.