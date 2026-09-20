'Me voy a Inglaterra, allá sí me quieren': Aleks Syntek anuncia su salida de México | VIDEO

Aleks Syntek se despide de nuestro país, luego de las críticas que ha recibido por el show que ofreció en la alcaldía Benito Juárez como parte de las celebraciones del Grito de Independencia.

Sin el conocimiento de su equipo de trabajo, Syntek realizó un en vivo en sus redes sociales, para responder a todas aquellas personas que continúan mofándose de él y sus declaraciones, en las que habló sobre el reggaetón, la industria musical en México y hasta las nuevas generaciones.

"Me salté a mi mánager, a la disquera le va a dar un infarto de lo que acabo de hacer... ya lo sé, pero si Dios conmigo, ¿Quién contra mí, cierto? No tengo miedo, déjense venir, sólo quiero un país en paz"

Fue entonces que su mensaje se convirtió en una especie de reflexión critica sobre la situación del país, en lo relacionado al apoyo a las artes y la música que el público consume.

"Quiero que los artistas puedan trabajar, que a los jazzistas vayan a verlos, que apoyen a Alondra Parra con los huapangos. Miren a mí me gusta bailar 'la gatita que le gusta el mambo', pero de eso no se nutre nuestra alma... nútranse de cultura, dejen de escuchar mamad*s en otros idiomas y de otros países", señaló.

Además, reiteró su intención de abandonar México, pues a pesar de sentirse orgulloso de sus raíces, lamenta que su música no sea apreciada y que su pensamiento sea incomprendido, por lo que buscará establecerse en un lugar en donde se sienta querido y reconocido.

"¿Quieren eso? ¿No más Aleks Syntek? ¿quieren desaparecer a Aleks Syntek también? No tengo miedo o me voy a tener que ir a Inglaterra, Andy Bell dijo que era un gran compositor y aquí dicen que soy un pend*jo, Martin Gore, de Depeche Mode me conoció y me dijo 'qué buen tecladista eres'".

Con humor y sarcasmo, Aleks afirmó que no le preocupan las críticas que pueda seguir generando, al mostrarse honesto con su perspectiva:

"Sí, sí, mándenme al manicomio. ¡Ay me estoy volviendo loco por decir esto!, ¡Ay me voy a quedar sin carrera!, ¡Ay qué miedo!... me están volviendo loco, que es diferente y voy acabar mal si no me voy, pero les voy a dejar este mensaje antes de irme, y me voy a ir con mis amigos a Inglaterra, allá sí me quieren: mientras no apoyen a los mexicanos y sigan apoyando pendej*das, nos va a cargar a todos la ching*da", remató.