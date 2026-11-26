Un mecánico de la colonia Guadalupe, de la ciudad de Durango, persiguió a un sujeto que presuntamente ingresó a la cochera de su domicilio para apoderarse de dos herramientas eléctricas, situación que derivó en la detención del individuo por parte de elementos de la Policía Municipal.

El afectado, identificado como Jesús, de 55 años de edad, manifestó que durante la tarde del miércoles 25 de noviembre se encontraba reparando un automóvil en su vivienda, ubicada en la calle Primero de Mayo, entre Emiliano Barney y 12 de Diciembre, cuando decidió interrumpir sus labores para comer.

Al regresar a la cochera, aproximadamente a las 15:00 horas, sorprendió a un desconocido que tomó un rotomartillo y una pulidora, por lo que comenzó a seguirlo sin perderlo de vista, hasta que observó una patrulla de la Dirección Municipal de Seguridad Pública (DMSP) y solicitó el apoyo de los uniformados.

Los agentes interceptaron al individuo, quien se identificó como José Antonio, de 48 años de edad, de oficio tablaroquero y con domicilio en la colonia Rosas del Tepeyac, a quien le encontraron entre sus manos las herramientas eléctricas que presuntamente había sustraído.

Los policías aseguraron el rotomartillo y la pulidora, mientras que cinco minutos después formalizaron la detención de José Antonio, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Durango por la responsabilidad que le resulte.