Un médico del Hospital General 450 resultó lesionado la mañana de este miércoles, luego de que el automóvil en el que se dirigía a sus labores fuera impactado por una camioneta, cuyos ocupantes abandonaron el lugar del accidente.

El hecho vial se registró en el cruce de la calle Laureano Roncal y la avenida 20 de Noviembre, en la Zona Centro de la capital duranguense, donde quedaron las dos unidades involucradas con daños materiales.

El profesionista circulaba por la calle Laureano Roncal a bordo de un automóvil de la marca BYD, de la línea King, de color gris, cuando al llegar a la citada avenida fue impactado por una camioneta de la marca Cadillac.

Tras el impacto, uno de los semáforos del crucero fue derribado, lo que provocó que la circulación vehicular de la avenida 20 de Noviembre, en dirección al poniente, quedara obstaculizada durante algunos minutos.

De acuerdo con versiones de testigos, de la camioneta descendieron un hombre y una mujer, quienes presuntamente presentaban aliento alcohólico y, después de brindarle los primeros auxilios al médico, se retiraron del lugar y dejaron abandonada la unidad.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio y, tras brindarle atención prehospitalaria al profesionista, lo trasladaron al Hospital General 450, nosocomio en el que precisamente se disponía a iniciar su jornada laboral.