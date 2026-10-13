Médicos del IMSS señalan que se recurre a 'trampas' para ocultar el desabasto de medicamentos

Médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) están utilizando un mecanismo informal para evitar que se registre oficialmente el desabasto de medicamentos: omiten recetar los fármacos agotados, dejando al paciente sin su tratamiento.

Durante una marcha celebrada la tarde de este martes por médicos, enfermeras y personal administrativo del instituto, los manifestantes reconocieron que en las Unidades de Medicina Familiar (UMF) se está recurriendo a esta práctica para maquillar las cifras institucionales.

"No se puede hablar de desabasto si no existe una receta sin surtir; sin embargo, lo que hacen es no entregar las recetas completas. Dejan al paciente sin su medicina y este debe esperar un mes hasta su próxima cita", declaró un médico del IMSS bajo condición de anonimato, quien aseguró que esa es la instrucción oficial que han recibido.

La manifestación avanzó por la avenida 20 de Noviembre, cruzó la calle Negrete y concluyó en Fanny Anitua. A lo largo del recorrido, los trabajadores del IMSS gritaron consignas como "No hay torundas, no hay alcohol, pero sí corrupción", en alusión a la escasez de medicamentos e insumos básicos de trabajo mientras otros se enriquecen.

Otro de los ejes centrales de la protesta fue el tema salarial. Empleados administrativos y personal del área de Atención a Derechohabientes señalaron que los supuestos aumentos anunciados por la institución son falsos, ya que no se ven reflejados de manera real en sus percepciones económicas.

La movilización aglutinó inicialmente a cerca de 200 trabajadores; durante el trayecto, algunos manifestantes se sumaron, mientras que otros abandonaron la contingencia por una u otra razón.

Con esta acción, el personal del IMSS en Durango se unió a la jornada de protesta nacional llevada a cabo en diversos estados del país.