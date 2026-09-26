Medio Maratón 2026: estas vialidades permanecerán cerradas por la carrera

Con motivo de la realización del Medio Maratón Durango Canaco 2026, automovilistas deberán tomar precauciones ante los diferentes cierres viales que se implementarán en distintos puntos de la ciudad de Durango durante el desarrollo de la competencia.

La organización del evento dio a conocer que las restricciones no tendrán la misma duración en todas las avenidas, pues algunas permanecerán cerradas únicamente durante media hora, mientras que en otras el bloqueo se extenderá durante varias horas.

El dispositivo abarcará vialidades del Centro Histórico y algunas de las principales avenidas de la capital, por lo que se recomienda a quienes tengan previsto circular por estos sectores considerar rutas alternas y anticipar sus traslados.

¿Qué calles estarán cerradas por el Medio Maratón Durango Canaco?

De acuerdo con el aviso difundido por los organizadores, serán siete las vialidades que tendrán cierres, con horarios que comenzarán desde las 5:00 de la mañana y que, en uno de los casos, se extenderán hasta la 1:00 de la tarde.Los cierres anunciados son los siguientes:

Calle 5 de Febrero, desde calle Victoria hasta Hidalgo: de 5:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Avenida 20 de Noviembre, desde avenida Tecnológico hasta colonia Hidalgo: de 7:00 a 10:00 de la mañana.

Bulevar Dolores del Río, desde Negrete hasta calle 16 de Septiembre: de 7:00 a 7:30 de la mañana.

Bulevar Guadiana, en el carril lateral desde Puentes Gemelos hasta avenida La Salle: de 7:00 a 8:30 de la mañana.

Avenida La Salle: de 7:00 a 8:30 de la mañana.

Avenida Gómez Morín, desde Estación Central hasta Paseo Durango: de 7:00 a 9:30 de la mañana.

Avenida Tecnológico, desde avenida Jesús García hasta avenida 20 de Noviembre: de 7:30 a 9:30 de la mañana.

El cierre más prolongado

Entre las restricciones anunciadas destaca la correspondiente a calle 5 de Febrero, ya que será la primera en cerrar y también la última en ser liberada. El tramo comprendido entre Victoria e Hidalgo estará restringido durante aproximadamente ocho horas .

En contraste, uno de los cierres más breves será el del bulevar Dolores del Río, donde la interrupción entre Negrete y 16 de Septiembre está contemplada solamente de las 7:00 a las 7:30 horas.

La organización indicó que los cierres forman parte del operativo preparado para permitir el paso de los participantes del Medio Maratón y mantener condiciones de seguridad durante el recorrido.