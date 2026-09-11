Medio Oriente al rojo vivo

Seis meses han transcurrido en la guerra entre Estados Unidos e Irán. No llegará a su fin después de las elecciones de noviembre en Estados Unidos, como afirma el presidente Trump. La guerra y su errática conducción tendrá un impacto directo en los resultados que se anticipan serán adversos para los republicanos. Habiendo tantos frentes abiertos, las situaciones de conflicto en la región del Medio Oriente no encontrarán solución conforme más tiempo pase. El conflicto palestino israelí, verdadero epicentro de las guerras recurrentes, ha desembocado en la abierta, extendida y violenta reocupación de los territorios palestinos. En Cisjordania los escenarios son atroces y sangrientos: los colonos judíos, respaldados por el ejército israelí llevan meses confiscando, asediando, arrasando y matando a quienes resisten asaltos e incursiones militares. Israel controla por la fuerza un mayor número de accesos, poblaciones, terrenos, comunidades y ciudades palestinas, al tiempo que segrega a la población. La licitación para construir miles de nuevas unidades habitacionales para nuevas colonias judías busca romper y acabar con la continuidad geográfica de los territorios palestinos ocupados entre Cisjordania y Jerusalén. Se suma a otras medidas para enterrar la cada vez más remota posibilidad de un Estado con un territorio propio para los palestinos. Hay una clara línea de continuidad con el genocidio que tres años después sigue perpetrándose en la franja de Gaza. Sin haber conseguido destruir a Hamas, el gobierno de Netanyahu sigue condicionando la entrada y entrega de la ayuda humanitaria mientras mantiene una abierta confrontación con la Organización de las Naciones Unidas.

Faltan escasas seis semanas para las elecciones en Israel y el país más poderoso de la región se encuentra más aislado que nunca y con más exigencias para su seguridad. Tras décadas de haber contado con un amplio respaldo internacional en favor del Estado de Israel, sus actuales gobernantes han perdido la guerra en la opinión pública mundial. Millones en el mundo secundan mayoritaria y activamente la causa del pueblo palestino, por elusiva que sea la solución de dos Estados. Las recientes críticas y condenas de Gran Bretaña, Francia y Canadá en contra de la limpieza étnica por parte de los colonos judíos, junto con las medidas para suspender el comercio de bienes provenientes de esos asentamientos ilegales, apuntan a que por primera vez en muchísimos años hay cambios de fondo en el curso de acción seguido por más de una docena de países decididos a dejar atrás la retórica de las condenas para pasar al plano de las acciones, fijando restricciones y aplicando sanciones.

Todos los escenarios continúan empeorando, sean estos nuevas escaramuzas y ataques contra embarcaciones, radares, plataformas y puertos para perturbar, controlar y franquear el paso por el estrecho de Ormuz, estando bloqueadas las exportaciones petroleras iraníes; sean los ataques y represalias que siguen destruyendo instalaciones militares y civiles en Kuwait y Bahréin, que ya han alcanzado bases militares y áreas en Jordania y destruido parcialmente infraestructura vital de los aliados estadounidenses, Arabia Saudita, Emiratos y Qatar; sean los ataques desde Yemen que ponen en riesgo el estratégico paso de Bab el Mandeb, los cuales podrían impedir la salida de millones de barriles de petróleo saudíes y emiratíes a través de la península arábiga; sea la severa desarticulación de los acuerdos y compromisos de defensa colectiva. Todos los países en el Golfo Pérsico han quedado dislocados por la guerra y de facto han dejado de contar con la protección militar estadounidense.

Los enfrentamientos con drones, misiles, aviones, minas y cohetes se han recrudecido en los últimos 25 días; los ataques, las amenazas mutuas siguen prolongando una guerra asimétrica e híbrida que hacen más profundas las repercusiones geopolíticas y geoeconómicas. Las negociaciones diplomáticas no prosperan y parecen servir de simulación. La severa disrupción en las cadenas mundiales de suministro de combustibles fósiles, fertilizantes, minerales y otros productos tendrá múltiples impactos globales y se extenderá por largo tiempo.

En efecto hay un nuevo orden en el Medio Oriente, pero ninguno de los pronósticos y desenlaces funestos son los que Estados Unidos e Israel, Irán, o los países vecinos pudieron prever. Las potencias están recalculando todo, mientras unas se han coaligado, otras permanecen divididas; los países de menor peso relativo han debido tomar decisiones inimaginables hasta hace muy poco tiempo. Todos buscan cómo despejar la ecuación de tercer grado ante las amenazas a la paz y la seguridad internacionales. La alianza militar entre Pakistán, Arabia Saudita y Turquía modifica de fondo las posiciones de poder y traza una trayectoria post estadounidense.

En Siria, persiste la ocupación fronteriza y el asedio aéreo israelí. La decisión del gobierno sirio de incorporar a las milicias kurdas en las fuerzas armadas nacionales es una apuesta arriesgada para proseguir con la estabilización del país, una vez levantadas las sanciones internacionales. Irak está tratando de escapar indemne. El Líbano atraviesa por un frágil equilibrio entre la degradación de Hezbolá y la persistente ocupación israelí del sur del país. Ello explica las impensables negociaciones directas entre Israel y Líbano, auspiciadas por Estados Unidos. Su conducta insensata y disruptiva expuso a sus aliados, al subordinar los intereses estadounidenses a los de Israel hasta quedar atrapado en la obsesión de Netanyahu de sostener guerras permanentes para defenderse.

Nadie puede llamarse a engaño: las capacidades nucleares de Irán dejaron de estar sobre la mesa de negociaciones. Mucho menos un cambio del régimen. Los colosales errores estratégicos mantienen las llamas ardiendo en el Medio Oriente.

@JAlvarezFuentes