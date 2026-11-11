¡Megapuente de 5 días! SEP confirma suspensión de clases desde el 12 de noviembre para estas escuelas

Se acerca el último día de descanso obligatorio del año para estudiantes de educación pública de México, antes del periodo vacacional de invierno, y aunque para la mayoría de los alumnos será un puente de tres días, al no tener clases el lunes 16 de noviembre, para algunos otros este se extenderá a un megapuente de cinco días.

Desde antes de que comenzara el ciclo escolar, la Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer su calendario oficial, en el que se contemplan algunas de las fechas más importantes tanto para estudiantes como para personal docente.

Además de las fechas de inicio y final de clases, el calendario oficial de la SEP contempla los días de suspensión de labores por fechas de conmemoración nacional.

Uno de los puentes contemplados para la segunda mitad del año llega en el mes de noviembre, con una suspensión en conmemoración a la Revolución Mexicana. Sin embargo, el puente del 20 de noviembre es una de las fechas que se recorre en el calendario, pasando al tercer lunes del mes, es decir el próximo 16 de noviembre.

Si bien, esta fecha será de suspensión general para todos los estudiantes de México, existen algunos casos en los que el puente se extenderá a más días, pues además del viernes 13 de noviembre que será día de registro de calificaciones y algunas instituciones educativas suspenderán labores, ciertas escuelas no tendrán clases desde el jueves 12.

¿Dónde habrá megapuente de 5 días?

A pesar de que el calendario oficial de la SEP solo contempla la suspensión de clases del lunes 16 de noviembre y el registro de calificaciones el viernes 13, la misma Secretaría informó que en algunas escuelas el megapuente comenzará desde el jueves 12 de noviembre, para regresar a las aulas hasta el martes 17.

Se trata de todas las escuelas públicas y privadas, de todos los niveles educativos, que estén en el territorio del municipio de Los Cabos, en Baja California Sur, donde la suspensión se hará debido a la carrera internacional automotriz “SCORE Baja 1000 Cabo a Cabo”, por seguridad de los estudiantes.

Debido a esta suspensión, los estudiantes de Los Cabos no tendrán clases desde el jueves 12 hasta el lunes 16 de noviembre, dando paso a un megapuente de cinco días consecutivos.

¿Habrá más lugares con megapuente de 5 días?

Hasta el momento, la SEP únicamente ha informado sobre la suspensión de cinco días en Los Cabos, por lo que es el único lugar en el que hasta ahora habrá megapuente.

Sin embargo, para algunos alumnos el puente será de cuatro días, pues ciertas instituciones educativas sí suspenderán actividades el viernes por la descarga administrativa.