Mejoran condiciones de seguridad en la carretera Durango-Mazatlán: sector turístico

Las condiciones de seguridad en la autopista y carretera Durango-Mazatlán han mejorado considerablemente y actualmente la vía se encuentra tranquila para transitar, aseguró Jorge Muñoz Guerrero, presidente del Clúster de Servicios Turísticos de Durango.

El empresario informó que recientemente representantes del sector turístico viajaron a Mazatlán, Sinaloa, para realizar labores de promoción de la Feria Villista y de los distintos atractivos turísticos con los que cuenta Durango.

“La verdad es que el tema de seguridad ha mejorado mucho. Nosotros estuvimos en Mazatlán junto con la Secretaría de Turismo, la Dirección de Fomento Económico y varios prestadores de servicios turísticos de Durango, y nos fue bastante bien tanto en la carretera como en el puerto”, expresó.

Muñoz Guerrero comentó que, hasta el momento, ningún viajero ni integrantes de cámaras empresariales que recientemente hayan acudido a Mazatlán les han reportado incidentes durante el trayecto. No obstante, señaló desconocer si existen reportes oficiales ante la Guardia Nacional o la Fiscalía.

Indicó que la promoción turística de Durango continúa activa rumbo a la temporada vacacional de verano, por lo que, además de Sinaloa, también se han realizado visitas de promoción en estados como Coahuila y Querétaro, con el objetivo de atraer visitantes.

“Los sinaloenses nos extrañan y extrañan venir a Durango; están muy interesados en regresar y aquí los esperamos durante estas vacaciones”, concluyó Jorge Muñoz Guerrero.