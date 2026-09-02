Memorial para desaparecidos en Durango debe ser un lugar visible: madre buscadora

Madres buscadoras de Durango han solicitado a las autoridades que les permitan colocar un memorial para personas desaparecidas, con el objetivo de recordar a quienes han sido víctimas de desaparición forzada.

Piden que sea un espacio concurrido, porque el propósito es visibilizar la ausencia de las personas que no han regresado con sus familias y exigir justicia.

En respuesta a su solicitud, se les ha hecho una primera propuesta de un espacio sobre la carretera a Mazatlán, donde podrían colocar la infraestructura que tienen planeada.

Están buscando un espacio que pueda ser apreciado por la sociedad, por lo que esperan llegar a un acuerdo con las autoridades; de momento están esperando una nueva propuesta.

Desconocen cuándo pudiera darse la otra opción, pero confían en que será pronto.

PIDEN LUGAR CÉNTRICO

Laura Bustamante, madre buscadora e integrante del Colectivo Buscando Emilios, comentó que no aceptan la propuesta que les hicieron, porque además de estar lejos, el objetivo es que sea un lugar visible donde la gente pueda ver los rostros de las personas desaparecidas.

Aunque las autoridades argumentan que esto puede causar pánico entre la sociedad, las familias buscadoras aseguran que no quieren generar pánico ni alarma, porque lamentablemente las desapariciones son una realidad en todo el país.

“Es una realidad que se está viviendo. Nosotros, en nuestros viajes que hemos hecho a Zacatecas, Mazatlán, hay memoriales; el de Culiacán está en la Catedral, el de Mazatlán está afuera de Fiscalía, el de Zacatecas está a dos cuadras de la Catedral, el de Monterrey está cerca de la Macroplaza”, detalló.

DISEÑO

La infraestructura que buscan instalar, detalló, es un diseño bien planeado, incluso bonito, que será adquirido con sus propios recursos.

“Nosotros ya tenemos los rostros hechos en mosaico, ya están hechos. La estructura, que es la que tenemos diseñada ya, esa es la que hay que mandar a hacer. Es muy cara, pero yo creo que sí nos lo vamos a proponer para lograrlo; ya nada más estamos esperando estar de acuerdo para un espacio más cerca”.

Laura confía en que cada vez que las fichas con los rostros de personas desaparecidas, lonas o publicaciones se comparten y alguien las ve, una familia puede estar más cerca de obtener información sobre el paradero de su ser querido.

Afirmó que pegar pasquines también funciona, porque hay mucha gente observadora.

“Entre más peguemos, pues más nos damos a conocer, visibilizando. Desgraciadamente, cada vez hay más personas, más desaparecidos y más fichas que pegar; nos faltan postes, nos faltan lugares para pegar más fichas”, puntualizó.