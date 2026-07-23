Menor de 12 años muere ahogado tras lanzarse al río Nazas, en Indé

Un adolescente perdió la vida por asfixia por sumersión luego de ingresar a nadar al río Nazas, en la localidad de San Francisco de Asís, perteneciente al municipio de Indé, la tarde de este miércoles.

El fallecido fue identificado con las iniciales J.D.S., de 12 años de edad, originario de Torreón, Coahuila, y con domicilio en la comunidad donde ocurrieron los hechos.

De acuerdo con la información obtenida por este medio de comunicación, alrededor de las 23:00 horas se recibió el reporte por parte de la Dirección de Seguridad Pública de Indé sobre la presencia de un menor sin vida en las inmediaciones del río, por lo que acudió la Trilogía de la Investigación de la Fiscalía General del Estado de Durango, coordinada por el Agente del Ministerio Público.

En el lugar, Agustín, de 44 años de edad y padre del menor, explicó que horas antes su hijo le pidió permiso para acudir al río Nazas acompañado de otros tres menores de edad, mientras él permanecía trabajando en labores de albañilería.

Según su relato, cerca de las 19:00 horas una menor acudió a avisarle que su hijo había desaparecido en el agua. Al llegar al sitio, encontró que varias personas intentaban auxiliarlo , pero, pese a los esfuerzos por reanimarlo, el menor ya no presentaba signos vitales.

Los acompañantes del adolescente señalaron que momentos antes se había lanzado desde una peña hacia el río y ya no volvió a salir a la superficie, por lo que solicitaron apoyo a las autoridades y habitantes de la comunidad.

El Agente del Ministerio Público tomó conocimiento del caso y ordenó el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense de Santa María del Oro, donde se le practicará la necropsia de ley para confirmar la causa del fallecimiento.