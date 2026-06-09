Menor de 14 años fallece tras presunta autolesión en Villa de Guadalupe

Un adolescente perdió la vida la noche de este martes en la colonia Villa de Guadalupe, en la ciudad de Durango, luego de un presunto caso de autoasfixia ocurrido al interior del domicilio donde habitaba con su familia.

El hecho fue reportado cerca de las 21:30 horas, lo que movilizó a elementos de corporaciones del orden y técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja Mexicana.

De acuerdo con el informe oficial, al arribar al lugar, los agentes localizaron a un menor identificado con las iniciales BAI, de 14 años de edad, recostado sobre un sillón y con visibles marcas de autolesión.

La madre del adolescente manifestó a las autoridades que encontró a su hijo inconsciente en el área de lavado del inmueble, y solicitó el auxilio de inmediato, además de prestarle los primeros auxilios.

Minutos después arribó la unidad de Cruz Roja Mexicana, cuyos paramédicos realizaron la evaluación inicial; desafortunadamente, ya no encontraron signos vitales en el menor.

El sitio quedó bajo resguardo de las corporaciones de seguridad pública, hasta la llegada del personal de la Fiscalía General del Estado de Durango para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.