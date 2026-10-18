Menor de 15 años pierde la vida tras choque de automóvil contra Oxxo, en Gómez Palacio

Un adolescente perdió la vida durante la madrugada del sábado 17 de octubre, luego de resultar gravemente lesionado en un accidente automovilístico registrado en las inmediaciones de una tienda de conveniencia del fraccionamiento Santa Sofía, en el municipio de Gómez Palacio, Durango.

El menor fallecido fue identificado con las iniciales S.C.R., de 15 años de edad, quien tenía su domicilio en el fraccionamiento Los Álamos, de la misma ciudad, y presentó un traumatismo craneoencefálico a consecuencia del percance vial.

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, el accidente ocurrió aproximadamente a las 01:45 horas del sábado, en las inmediaciones de una tienda Oxxo ubicada en el fraccionamiento Santa Sofía, donde se vio involucrado un automóvil de la marca Honda, línea Accord, modelo 2013, color blanco.

Tras el accidente, el adolescente fue trasladado a la Clínica número 51 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Gómez Palacio, donde recibió atención médica debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.

Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, el menor perdió la vida, por lo que se dio aviso a las autoridades correspondientes para que tomaran conocimiento del fallecimiento y realizaran las diligencias de ley.

Fue aproximadamente a las 07:00 horas cuando personal de la Fiscalía General del Estado de Durango recibió el reporte del deceso, por lo que elementos de la Policía Investigadora de Delitos acudieron al hospital, donde se entrevistaron con Jaime Raymundo, de 51 años de edad, padre del adolescente, quien proporcionó información sobre lo sucedido.