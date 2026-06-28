Menor de 15 años resulta lesionado tras choque de motocicleta en Bermejillo

Un adolescente de 15 años de edad resultó lesionado la noche de este sábado luego de verse involucrado en un accidente vial cuando circulaba a bordo de una motocicleta por calles del municipio de Bermejillo.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron alrededor de las 21:30 horas, cuando el menor conducía una motocicleta de la marca Italika DM 200, modelo 2026, en colores negro, rojo y azul sobre la calle Cuauhtémoc.

Al llegar al cruce con la avenida Matamoros, presuntamente no realizó el alto correspondiente, lo que provocó que se impactara contra la parte trasera del costado derecho de una camioneta de la marca Ford, línea Lobo, modelo 2006, color café.

La unidad afectada era conducida por José Alberto, quien permaneció en el lugar tras el percance mientras se realizaban las diligencias correspondientes por parte de las autoridades.

Como consecuencia del impacto, el adolescente sufrió diversas lesiones y quedó policontundido, por lo que fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia.

Elementos de Protección Civil de Bermejillo acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios y estabilizarlo antes de proceder con su traslado a una unidad médica.

Inicialmente fue ingresado a la clínica número 30 del Instituto Mexicano del Seguro Social en la localidad de Bermejillo, donde recibió atención médica de urgencia.

Debido a la valoración de su estado de salud, posteriormente fue trasladado a la Clínica 51 del IMSS en Gómez Palacio, donde permanece internado y bajo observación médica.