Menor de 16 años resulta lesionado tras choque entre moto y automóvil en la ciudad de Durango

Un adolescente de 16 años de edad fue ingresado durante los primeros minutos de este lunes al Hospital General 450, luego de sufrir un accidente cuando viajaba a bordo de una motocicleta en la ciudad de Durango.

El reporte fue recibido por las autoridades tras el aviso del personal del hospital, por lo que elementos de la Fiscalía General del Estado de Durango acudieron al nosocomio para entrevistarse con los familiares del menor y recabar información sobre el percance.

La madre del adolescente, Ana Bertha, informó que el accidente ocurrió alrededor de las 23:00 horas del domingo 19 de julio, cuando su hijo circulaba en una motocicleta de la marca Italika, modelo 2025, color rojo.

Según la versión del familiar, el adolescente identificado con las iniciales S.L.C. transitaba por la calle Crisantemo y, al llegar a la altura del establecimiento Súper El Ta Barato, un automóvil de la marca Kia color gris presuntamente realizó una maniobra para incorporarse o dar vuelta, lo que provocó que el motociclista se impactara contra la unidad al no advertir la direccional.

Tras la colisión, el menor cayó sobre el pavimento y sufrió diversas lesiones. Debido a ello, fue trasladado por sus propios familiares al Hospital General 450, donde quedó bajo observación médica y recibió la atención correspondiente.

Las autoridades tomaron conocimiento de los hechos y comenzaron las investigaciones para establecer la mecánica del accidente, así como la posible responsabilidad de los conductores involucrados.

La Fiscalía General del Estado integró la información al expediente correspondiente, mientras se espera conocer el estado de salud del adolescente y los resultados de las diligencias relacionadas con este hecho de tránsito.