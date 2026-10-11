Menor de 17 años muere arrollada por el tren en Gómez Palacio

Una adolescente perdió la vida durante la madrugada del sábado 10 de octubre, luego de ser arrollada por un tren de carga en las inmediaciones del ejido El Quemado, municipio de Gómez Palacio, Durango, donde inicialmente permaneció en calidad de no identificada, hasta que horas después sus familiares acudieron al Servicio Médico Forense.

La víctima fue identificada con las iniciales MGER, de 17 años de edad , quien tenía su domicilio en el ejido Luján, del municipio antes mencionado, y cuya identidad fue confirmada durante la noche del sábado por uno de sus familiares.

De acuerdo con la información recabada, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 00:40 horas, sobre las vías ferroviarias que corren a un costado de la carretera Gómez Palacio-Tlahualilo, a la altura del kilómetro 20, cerca de la localidad El Quemado.

Fue alrededor de las 07:00 horas cuando las autoridades recibieron el reporte de una persona sin vida junto a las vías del ferrocarril, por lo que agentes investigadores se trasladaron hasta el lugar, donde encontraron el cuerpo de una mujer aproximadamente a cinco metros de las vías, con múltiples lesiones.

En el sitio, los agentes entrevistaron a Edgar, de 36 años de edad, maquinista de la locomotora número 4863 de la empresa Ferromex, quien explicó que circulaba por dicho tramo ferroviario en compañía de otro trabajador cuando observó que una persona salió repentinamente de una zona de nogaleras y se colocó sobre las vías.

Según la declaración del operador, la mujer fue alcanzada por el tren en movimiento, por lo que detuvieron la marcha de la unidad y al revisar lo sucedido encontraron que ya no presentaba signos vitales, situación que fue comunicada a las autoridades correspondientes para iniciar las investigaciones.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense de la Región Laguna, donde permaneció sin identificar hasta aproximadamente las 22:30 horas del mismo sábado, cuando Ulises acudió a las instalaciones y reconoció a la víctima como su sobrina, señalando que la última vez que la habían visto con vida fue el viernes 9 de octubre, alrededor de las 23:30 horas, cuando salió de su domicilio.

Finalmente, las autoridades continuaron con las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias del fallecimiento, mientras que la declaración del maquinista quedó integrada a la investigación. El caso fue atendido por personal de la Fiscalía General del Estado de Durango, que realizó el levantamiento del cuerpo y los procedimientos legales para su posterior entrega a los familiares.