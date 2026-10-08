Menor de 2 años sufre quemaduras de tercer grado por agua caliente en domicilio de Durango

Un infante de dos años de edad ingresó de emergencia a un nosocomio en la ciudad de Durango tras sufrir quemaduras de tercer grado en uno de sus brazos a causa de un accidente doméstico.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 21:00 horas en un domicilio de la colonia Villa de Guadalupe, cuando el menor, identificado como Javier, de dos años de edad, tuvo acceso accidentalmente a un vaso con agua caliente preparado para infusión.

Tras el reporte de ingreso al Hospital 1 del IMSS, personal de trabajo social y corporaciones de seguridad acudieron al hospital para realizar las entrevistas correspondientes, constatando que el menor recibe la atención médica adecuada mientras se realizan las indagatorias sobre el entorno de cuidado.

Cabe resaltar que la postura de la familia del infante gira en torno a un incidente doméstico por descuido momentáneo.