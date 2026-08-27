Menor de edad es lesionado por proyectil de arma de postas en colonia Arturo Gamiz

Un menor de 15 años identificado únicamente como Derian resultó lesionado por impacto de proyectil de arma de postas la mañana de este jueves, el cual le fue asestado desde un vehículo.

El hecho generó una movilización hacia la calle Ricardo Flores Magón, de la colonia Arturo Gamiz, a donde acudió una ambulancia de la Cruz Roja para trasladar al adolescente al Hospital 1 del IMSS para recibir atención médica.

Según el reporte, el lesionado indicó que el disparo provino de un vehículo de la linea Altima, de color rojo, que se aproximó y efectuó al menos un disparo impactándole en el hombro derecho.

Personal de Fiscalía General del Estado arribó al lugar como primer respondiente y se hizo cargo de las investigaciones.

El adolescente afectado no proporcionó información adicional sobre el presunto responsable. Por lo que los elementos de la Policía Investigadora del Delito efectuaron recorridos en la zona para la posible localización del vehículo descrito. La Fiscalía General del Estado continúa las investigaciones correspondientes.