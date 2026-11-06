Menor de un año muere tras ser atropellado accidentalmente por su abuelo en Rodeo

Un menor de apenas un año de edad perdió la vida la tarde de este viernes 6 de noviembre, en el Hospital Materno Infantil de la ciudad de Durango, luego de sufrir graves lesiones al ser atropellado accidentalmente por su propio abuelo, quien realizaba una maniobra de reversa en un vehículo, en el municipio de Rodeo.

El pequeño fue identificado con las iniciales Y.A.A.G., de un año y dos meses de edad, quien tenía su domicilio en la localidad Las Higueras, perteneciente al municipio antes mencionado. A su ingreso al hospital presentó traumatismo craneoencefálico severo y choque hipovolémico, lesiones que finalmente le provocaron la muerte.

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, el accidente ocurrió aproximadamente a las 09:30 horas de este viernes, cuando el menor se encontraba jugando en el exterior de su domicilio, bajo el cuidado de su abuelo paterno, Domingo, de 62 años de edad.

En determinado momento, el adulto perdió de vista al pequeño y abordó un automóvil de la marca Honda, linea Acura, modelo 2007, de color negro, con la intención de movilizarlo. Sin embargo, al realizar una maniobra de reversa, no se percató de que su nieto se encontraba detrás de la unidad, por lo que terminó impactándolo accidentalmente.

Al sentir el golpe y darse cuenta de lo sucedido, el hombre detuvo inmediatamente el vehículo, descendió y tomó al niño entre sus brazos para llevarlo al interior de la vivienda, donde se encontraba su madre, Sanjuanita, de 23 años de edad, a quien le informó sobre el accidente. Posteriormente, solicitaron el apoyo de las autoridades.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Investigadora de Delitos y personal del Ministerio Público, quienes dispusieron el traslado del menor al Hospital Rural número 162 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Rodeo. Debido a la gravedad de las lesiones, posteriormente fue enviado de urgencia al Hospital Materno Infantil de la capital duranguense, donde permaneció bajo atención médica especializada.

Fue alrededor de las 17:00 horas cuando el C5 notificó el fallecimiento del pequeño, por lo que personal de la Unidad de Investigación de Delitos de Tránsito Terrestre y Lesiones acudió al hospital para tomar conocimiento. El Ministerio Público ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se practicará la necropsia de ley para determinar la causa precisa de la muerte, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente.