Justicia

AGRESIONES

Menor es hospitalizado tras presuntamente ser aventado a una cisterna en escuela de Durango

El alumno permanece bajo observación médica en el Hospital del IMSS, mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

Menor es hospitalizado tras presuntamente ser aventado a una cisterna en escuela de Durango

Menor es hospitalizado tras presuntamente ser aventado a una cisterna en escuela de Durango

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Un menor de edad tuvo que ser hospitalizado luego de sufrir una agresión física presuntamente ocurrida al interior de un centro escolar de Durango, en hechos reportados este lunes.

El ingreso del adolescente al Hospital del IMSS fue notificado alrededor de las 12:30 horas por personal médico, quienes informaron que el paciente presentaba lesiones derivadas de una agresión.

El menor fue identificado con las iniciales J.D.H.P., de 12 años de edad, quien arribó acompañado de un familiar para recibir atención médica especializada.

De acuerdo con el diagnóstico preliminar, el estudiante sufrió un traumatismo craneoencefálico leve, lesión que presuntamente ocurrió luego de que fuera aventado hacia una cisterna.

Hasta el momento no se dieron a conocer detalles sobre el plantel educativo donde ocurrieron los hechos ni la identidad de quienes habrían participado en la agresión.


Autoridades tomaron conocimiento del caso para realizar las investigaciones correspondientes y esclarecer cómo ocurrió el incidente dentro de la institución educativa.


Mientras tanto, el menor permanece bajo observación médica, aunque se informó que las lesiones que presentó no ponen en riesgo su vida.



               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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