Menor ingresa al hospital en Gómez Palacio tras electrocutarse al intentar calentar agua

Un accidente doméstico dejó lesionado a un niño de seis años en Gómez Palacio, luego de que recibiera una descarga eléctrica al manipular una resistencia que pretendía utilizar para calentar agua.

El incidente se registró en una vivienda de la colonia Tierra Blanca, donde el pequeño se encontraba acompañado de sus hermanos. De acuerdo con los primeros informes, el menor conectó el aparato a un tomacorriente y posteriormente lo colocó dentro de un recipiente con agua.

La situación terminó en un cortocircuito que alcanzó al niño. Al observar lo sucedido, su hermano, de 13 años, reaccionó rápidamente y consiguió retirarlo del contacto con la electricidad.

Tras el accidente, los menores buscaron a sus familiares, quienes se encargaron de llevar al niño al Hospital General de Gómez Palacio. Ahí fue recibido en el área de urgencias, donde se le diagnosticó una quemadura en el dedo anular de la mano izquierda.

El caso llegó al conocimiento de las autoridades luego de que el área de Trabajo Social del hospital notificó lo ocurrido y pusiera en marcha los procedimientos establecidos para este tipo de situaciones.

Agentes de la Policía Investigadora de Delitos acudieron al nosocomio y recabaron información mediante una entrevista con la abuela del pequeño. En tanto, el Ministerio Público fue informado sobre las condiciones de salud del paciente.

La Vicefiscalía General del Estado de Durango, Región Laguna, inició una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del accidente, corroborar los hechos y determinar posibles responsabilidades.