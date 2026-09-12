Menor ingresa con intoxicación al IMSS de Durango tras ingerir bebida que le dieron como agua

Una adolescente de 13 años de edad terminó hospitalizada la noche del viernes en el IMSS, en la ciudad de Durango, luego de consumir una bebida que presuntamente le dieron mientras se encontraba en la escuela y que, según le dijeron, era agua.

El caso fue reportado a las autoridades aproximadamente a las 20:00 horas del 11 de septiembre, luego del ingreso de la menor al nosocomio con un cuadro de intoxicación, por lo que personal de la Policía Investigadora de Delitos acudió para conocer las circunstancias.

Debido a que se trata de una menor de edad, su identidad se mantiene bajo reserva. La adolescente permaneció en el área de Pediatría, donde fue reportada estable y bajo observación médica.

La madre explicó a los investigadores que su hija se encontraba en la escuela conviviendo con un grupo de compañeros cuando alguien le proporcionó una bebida, asegurándole que se trataba de agua.

Después de consumirla, la estudiante comenzó a sentirse mal. Al conocer la situación, su madre decidió trasladarla de emergencia al IMSS para que fuera valorada por personal médico.

Durante la atención se estableció que la adolescente presentaba un cuadro de intoxicación alcohólica. Hasta el momento, la menor no habría podido precisar quién de las personas con las que se encontraba le proporcionó la bebida.

La joven permanecería bajo vigilancia médica hasta recibir el alta correspondiente, mientras que su madre manifestó que acudiría ante la Fiscalía General del Estado de Durango para presentar la denuncia y solicitar que se investigue quién le dio la sustancia y en qué circunstancias ocurrió el hecho.