Un motociclista resultó lesionado al impactarse contra la parte trasera de un automóvil, en un accidente registrado frente al Palacio de los Combates, en la colonia División del Norte, de la ciudad de Durango.

El percance ocurrió aproximadamente a las 18:15 horas, sobre la calle Zacatecas, frente a la torre de vigilancia de la Dirección Municipal de Seguridad Pública instalada en dicho sector de la capital duranguense.

En el accidente participó un automóvil tipo sedán, conducido por José Manuel, de 22 años de edad, con domicilio en la colonia Arturo Gámiz, quien se desempeña como chofer de plataforma.

La otra unidad involucrada fue una motocicleta conducida por un adolescente de iniciales R.M.F., de 17 años de edad, vecino de la colonia Praderas, quien se impactó contra la parte posterior del automóvil.

A consecuencia del impacto, el adolescente resultó con una probable fractura en la pierna derecha, lesión de la cual no se proporcionaron mayores detalles en el reporte preliminar.

Elementos de la Policía Vial acudieron al lugar y se hicieron cargo del accidente, a fin de establecer las circunstancias en las que ocurrió el choque y deslindar responsabilidades entre los conductores involucrados.