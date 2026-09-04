Menor resulta lesionado tras ser atacado con un palo mientras cambinaba por colonia Las Palmas

Un adolescente terminó hospitalizado luego de ser agredido presuntamente con un pedazo de madera cuando caminaba por calles de la colonia Las Palmas, en la ciudad de Durango.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 19:30 horas del jueves 3 de septiembre, cuando el menor, identificado con las iniciales M.U.C.C., de 16 años de edad, se encontraba caminando por una de las calles del citado asentamiento.

De acuerdo con la información proporcionada por su padre, en determinado momento fue interceptado por un joven de aproximadamente 22 años, a quien únicamente identifican como Johann.

Presuntamente, el individuo tomó un pedazo de madera y golpeó al adolescente en varias ocasiones, provocándole lesiones principalmente en la cabeza.

Tras la agresión, el menor fue trasladado al Hospital del ISSSTE de la ciudad de Durango para recibir atención médica, situación que posteriormente fue notificada a las autoridades a través del C5.

Personal médico realizó suturas al adolescente en dos zonas de la cabeza y se informó que su estado de salud era estable.

El padre del menor manifestó que desconoce el nombre completo y domicilio del presunto agresor, aunque señaló que anteriormente habría tenido problemas con otras personas del sector. Una vez concluida la atención médica de su hijo, indicó que acudiría ante la autoridad correspondiente para presentar la denuncia.