Menor salió a la tienda y fue agredida sexualmente en Durango; buscan a responsable

Una adolescente de 14 años de edad fue víctima de una violación la noche del domingo en la colonia Partido del Trabajo, de la ciudad de Durango; autoridades ya investigan para tratar de identificar al responsable.

El hecho fue reportado aproximadamente a las 20:00 horas del domingo 6 de septiembre, en las inmediaciones de la calle José Revueltas, luego de que familiares solicitaron ayuda a través del número de emergencias.

De acuerdo con la información recabada, la menor, cuya identidad se mantiene reservada por razones legales, salió de su domicilio con dirección a una tienda ubicada cerca de su vivienda.

La adolescente manifestó que, durante el trayecto, fue sorprendida por la espalda por un hombre desconocido, quien la sometió y evitó que pudiera pedir ayuda.

Posteriormente, el individuo presuntamente obligó a la menor a caminar hacia una zona de cerro cercana, donde habría ocurrido la agresión sexual. Después de lo sucedido, el sujeto escapó del lugar.

La joven logró regresar por sus propios medios a su domicilio, donde contó a sus familiares lo ocurrido, por lo que inmediatamente solicitaron la presencia de las autoridades.

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Durango acudieron al sitio y entrevistaron a la madre de la adolescente, quien proporcionó la información necesaria para iniciar las investigaciones correspondientes.

La menor señaló que no logró observar el rostro de su agresor y únicamente recordó que vestía una sudadera negra y tenía voz gruesa. Las autoridades mantienen las investigaciones para tratar de ubicar al responsable y esclarecer lo sucedido.