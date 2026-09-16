Menor vestido de Juan Escutia es lanzado desde un balcón en Jalisco: El VIDEO del momento

El video comenzó a replicarse rápidamente en redes sociales: dos hombres sujetan a un niño vestido como cadete que está envuelto en una bandera de México y parado sobre el cancel de un balcón de la planta alta de un edificio; de pronto, los hombres lo sueltan y el niño cae. La gente grita mientras varios hombres amortiguan la caída del pequeño con una lona y lo bajan suavemente al suelo.

El material fue publicado este lunes por el Colegio Niños Héroes, de Ameca, Jalisco, en su cuenta de Facebook y junto a él varias fotos con el título “13 de septiembre, Simulacro de la toma del Castillo de Chapultepec”, pero ante las críticas y la polémica que causó la escena, la institución privada decidió retirarlo de sus redes al mediodía de este martes.

Por la tarde, el colegio volvió a publicar el video dando una breve explicación y mayor contexto: “El Colegio Niños Héroes participando en el evento que año con año se lleva a cabo en el Palacio Municipal de Ameca; tradición que data de más de 45 años. El niño que representa a Juan Escutia cuenta con el permiso de papá y mamá, tomando todas las precauciones del caso.

En su portal de Facebook, el gobierno de Ameca –encabezado por la morenista Catalina Loza Castro– también compartió fotos del evento con la siguiente explicación: “Nuestra historia cobra un significado especial cuando son las nuevas generaciones quienes la hacen presente.

Gobierno de Ameca

Como cada año, alumnas y alumnos del Colegio Niños Héroes realizaron en la Plaza Principal la representación de la Toma del Castillo de Chapultepec, evocando la valentía y el amor por México que marcaron este episodio de nuestra historia. Ver a niñas, niños y jóvenes involucrarse en estas conmemoraciones fortalece el conocimiento de nuestro pasado y el sentido de pertenencia hacia nuestro país. Reconocemos al Colegio Niños Héroes, a sus estudiantes, docentes y familias por hacer de esta conmemoración una experiencia viva para nuestra comunidad”.

Se buscó la opinión de las autoridades municipales sobre el hecho de que la representación implicara lanzar a un niño desde el balcón de la presidencia municipal, pero no se logró establecer contacto.

Para confirmar si la tradición que “data de más de 45 años” ha incluido siempre el lanzamiento de un alumno de la escuela desde el balcón de la presidencia, se revisaron fotografías anteriores de la misma conmemoración, publicadas tanto por la escuela como por el gobierno de Ameca, y no se encontró ningún registro que lo confirme.