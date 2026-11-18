Una mujer solicitó la intervención de elementos de la Policía Municipal durante la noche del martes 17 de noviembre, luego de que un grupo de menores de edad presuntamente causara daños en una de las ventanas de su domicilio al jugar con piedras en la vía pública.

Los hechos fueron reportados aproximadamente a las 23:15 horas en la calle Emiliano Zapata, entre Centauro del Norte y Artículo 123, de la colonia Justicia Social, en la ciudad de Durango.

En el lugar, los agentes se entrevistaron con Julia, de 37 años de edad, quien manifestó que constantemente tiene problemas con un grupo de menores de entre 10 y 12 años.

Según relató la afectada, los menores acostumbran reunirse durante las noches sobre la banqueta de su domicilio, donde utilizan lenguaje obsceno; sin embargo, en esta ocasión comenzaron a jugar con piedras y rompieron el cristal de una ventana que da hacia la sala de la vivienda.

Tras lo sucedido, la mujer acudió al domicilio de los menores para solicitar que se hicieran responsables de los daños, pero fue atendida por la abuela de estos, quien presuntamente le manifestó que no tenía dinero para cubrir la reparación.

Cuando los elementos de la Policía Municipal arribaron al lugar, los menores señalados ya se habían retirado, por lo que no fue posible entrevistarlos ni establecer contacto con ellos.

Ante dicha situación, los agentes orientaron a la afectada para que acudiera ante la Fiscalía General del Estado de Durango a presentar la denuncia correspondiente por daños a propiedad ajena.