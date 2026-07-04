Menos del 10% del personal de enfermería en Durango está certificado

La enfermera Iyali Rosales, presidenta del Colegio de Enfermeras en Durango, advirtió que en la entidad menos del 10 por ciento del personal de enfermería cuenta con certificación, lo que refleja un rezago importante en los procesos de profesionalización del sector.

Señaló que, aunque la Norma Oficial Mexicana 019 establece la necesidad de certificación como parte de los estándares de calidad en la atención, aún existe resistencia para cumplir con este requisito, a pesar de su relevancia en la práctica clínica.

Rosales subrayó que la certificación es un elemento clave para garantizar cuidados de calidad, comparando su importancia con la de otras áreas médicas especializadas, y destacó que el gremio ha insistido en fortalecer la capacitación continua en farmacología y atención primaria.

En cuanto al personal que aún no cuenta con licenciatura, explicó que se trata en su mayoría de enfermeras técnicas con años de experiencia, quienes pueden acceder a procesos de nivelación académica para obtener su título y cédula profesional a través de instituciones reconocidas.

Finalmente, afirmó que estos procesos forman parte del esfuerzo institucional para elevar el nivel profesional de la enfermería en Durango y mejorar la atención a los pacientes en todos los niveles del sistema de salud.