'Menos puentes y más resultados', demanda Coparmex en Durango

Al hacer un balance a cuatro años de la actual administración estatal, Coparmex Durango emitió un comunicado en el que reconoció que existen avances que deben señalarse.

“El Gobierno del Estado recibió una situación financiera particularmente complicada y ha logrado mejorar algunos indicadores económicos: las exportaciones crecieron 9.1 por ciento durante el primer trimestre; a julio se registraron nueve mil 826 nuevos empleos formales; las actividades primarias crecieron 9.6 por ciento y las actividades sociales, humanas y de progreso social presentan un crecimiento de 4.3 por ciento anual, por encima de la media nacional, de acuerdo con México, ¿Cómo Vamos?”, se estableció.

Asimismo, se hizo referencia a la gestión de la Presa Tunal II y la nueva Planta Potabilizadora. No obstante, se hizo énfasis en que reconocer estos avances no significa ignorar los pendientes ni los retrocesos.

“Las actividades industriales registraron una contracción anual de 0.61 por ciento, mientras que el crecimiento promedio de Durango durante los últimos cinco años fue de 1.95 por ciento, por debajo del 2.1 por ciento nacional. A ello se suman retos que permanecen vigentes en seguridad, salud, infraestructura, educación, finanzas públicas y eficiencia gubernamental”.

También, se hizo énfasis en la preocupación que representan los constantes asuetos.

PREOCUPAN LOS MEGAPUENTES

“En este contexto, preocupa la frecuencia con la que se anuncian suspensiones extraordinarias de clases y labores en oficinas gubernamentales. Los días de descanso pueden ser populares, pero no sustituyen el trabajo que requieren los problemas que siguen pendientes. Durango corre el riesgo de convertirse en el “Gobierno de los puentes”, cuando lo que necesita es un gobierno de mas y mejores resultados”, se estableció.

Y se hizo referencia a que, a cuatro años de administración, la sociedad esperaba avances sustanciales y comprobables en las distintas áreas de gobierno. “El cuarto Informe de Gobierno debió ser, precisamente, la oportunidad para presentar esos resultados con claridad, no un mensaje que pareciera más propio del inicio de una administración, basado en expectativas y buenos deseos”.

“Las necesidades de las familias y de las empresas duranguenses no se resuelven con días de asueto ni con espectáculos. Se resuelven con seguridad, servicios públicos eficientes, infraestructura, educación de calidad, finanzas sanas y condiciones que permitan invertir, generar empleos y crecer”.

Por lo que Coparmex Durango reconoció lo que se ha hecho bien, pero consideró indispensable señalar también lo que falta.

“A cuatro años, Durango necesita menos puentes y más resultados”, se plasmó en el documento firmado por el presidente de este organismo patronal, Francisco Esparza Martell.