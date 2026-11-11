Mensaje en redes sociales alertó a familiares de un hombre en Durango; lo encontraron sin vida

Un hombre fue localizado sin vida durante la tarde del martes 10 de noviembre, en el interior de un departamento del fraccionamiento Río Dorado, en la ciudad de Durango, luego de que personas cercanas acudieran a buscarlo al encontrarse preocupadas por un mensaje que había publicado un día antes en redes sociales.

El hallazgo se registró aproximadamente a las 16:30 horas, en un inmueble ubicado sobre el circuito Paseo de los Ríos, donde se solicitó la intervención de las corporaciones de emergencia debido a que el residente no respondía a los llamados de quienes se encontraban en el exterior de su departamento.

De acuerdo con la información proporcionada a las autoridades, el hombre, de aproximadamente 55 años de edad, había compartido durante el lunes un mensaje de despedida a través de una red social, situación que generó preocupación entre sus conocidos, quienes decidieron acudir a su domicilio para verificar que se encontrara bien.

Ante la falta de respuesta, se solicitó apoyo mediante el número de emergencias 911, por lo que acudieron elementos de seguridad y personal de atención prehospitalaria, cuyos paramédicos realizaron una valoración y c onfirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales , por lo que se dio aviso a las autoridades correspondientes.

Durante la intervención se localizaron diferentes indicios de que el hombre habría atentado contra su propia vida.

LÍNEA DE AYUDA

Ante situaciones de crisis emocional, pensamientos suicidas o riesgo de autolesión, es importante buscar acompañamiento y atención profesional de manera oportuna. En la ciudad de Durango se encuentra disponible la línea de apoyo psicológico 075, mientras que en todo el estado se puede solicitar ayuda a través del 911. También está disponible la Línea de la Vida, al 800 911 2000, que brinda orientación y atención gratuita en materia de salud mental.