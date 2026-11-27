Las dificultades para vender ganado en el mercado nacional, sobre todo el de más de 350 kilos, que se registraron al menos de julio a septiembre de 2026 en el país debido a la sobreoferta, han terminado con las reaperturas de la frontera a la exportación, señaló la Unión Ganadera Regional de Durango.

El presidente de la UGRD, Rogelio Soto Ochoa, explicó que las reaperturas de la frontera de Estados Unidos a la exportación de ganado en Sonora y Chihuahua han permitido que exista mercado para comercializar los animales.

“Ahora tenemos demanda de todo el ganado que podamos ofertar nosotros al mercado nacional. Esa es la ventaja para el estado de Durango”, afirmó.

Destacó que, pese a que no hay una fecha estimada para la reapertura de la frontera al ganado de Durango, se ha avanzado en las negociaciones.

En cuanto a la próxima reapertura del puerto de Nogales, Sonora, prevista para el lunes 30 de noviembre, puntualizó que se comenzará con una cuota inicial de 300 cabezas de ganado, que se irá incrementando poco a poco.

Mencionó: “Se nos dio la noticia de que se han cruzado aproximadamente, hasta ahorita, del mes de septiembre a la fecha, aproximadamente 118 mil cabezas de ganado por los tres puertos autorizados, como fue en su momento Agua Prieta, Palomas y San Jerónimo, estos dos últimos en el estado de Chihuahua”.

El cierre de la frontera de Estados Unidos a la exportación de ganado en pie, tras la aplicación de las restricciones sanitarias por los casos de gusano barrenador de ganado que comenzaron a detectarse en el país.