¿Meta emplea tus fotos de Facebook e Instagram para entrenar su IA? Esto es lo que se sabe

Fotografías familiares, videos, comentarios, publicaciones y otros contenidos compartidos durante años en Facebook e Instagram, se han convertido en fuente de información para el desarrollo de la Inteligencia Artificial de Meta.

La propia empresa admite en su Centro de Privacidad que usa información pública disponible en sus plataformas para entrenar y mejorar los modelos que potencian herramientas como Meta AI.

Eso no quiere decir que todas las fotografías que se guardan en un celular o que se envían en conversaciones privadas pasen a formar parte de ello, pero sí que una parte del contenido publicado abiertamente puede ser procesado para desarrollar los sistemas de IA de la empresa.

También te puede interesar: Registro de celulares abre nueva puerta a fraudes por SMS; alertan por enlaces falsos

¿Qué información utiliza Meta?

Meta señala que entre la información empleada para entrenar sus modelos generativos se encuentran datos públicos compartidos en sus productos, como:

Publicaciones.

Fotografías y videos públicos.

Comentarios.

Información visible del perfil.

Interacciones realizadas directamente con Meta AI.

La compañía detalla que sus modelos aprenden los patrones que existen en grandes cantidades de texto, fotografías y otros materiales para luego generar respuestas, textos o imágenes nuevas.

Por lo tanto, sí puede encontrarse entre los datos utilizados para mejorar los modelos de Meta una fotografía publicada desde una cuenta abierta de Facebook o Instagram, particularmente cuando forma parte de una publicación accesible públicamente.

¿Meta utiliza mensajes privados?

Meta afirma que no utiliza el contenido de los mensajes privados intercambiados entre familiares o amigos para el entrenamiento de sus modelos de Inteligencia Artificial.

Hay una excepción importante: cuando el usuario comparte información directamente con Meta AI, como al escribirle una pregunta, enviarle una fotografía, o pedirle que modifique una imagen. Estas interacciones pueden servir para perfeccionar sus herramientas y sistemas.

El uso de la información por Meta AI tampoco debe ser confundido con el acceso a la galería completa de un teléfono. No porque alguien tenga instaladas Facebook o Instagram la empresa puede llevarse automáticamente todas las imágenes que hay almacenadas en el dispositivo, para acceder a ellas necesita los permisos correspondientes o que el usuario las cargue o comparta.

También te puede interesar: Mito o realidad: ¿Es cierto que te pueden multar por poner una cámara de seguridad en tu casa?

La polémica por una nueva herramienta

La alerta volvió a circular con fuerza tras el lanzamiento de Muse Image, herramienta de Meta para generar imágenes con IA a partir de contenidos de perfiles públicos de Instagram.

La función permitía mencionar una cuenta pública dentro de una instrucción para que el sistema tomara como referencia sus publicaciones, Reels o foto de perfil. La opción habría estado activada de forma predeterminada para las cuentas públicas de adultos, lo que generó críticas porque los dueños no necesariamente recibían un aviso cuando sus imágenes eran utilizadas.

Ante la oleada de críticas de usuarios, expertos en privacidad y organizaciones como la SAG-AFTRA, Meta retiró la función apenas unos días después de lanzarla. La compañía admitió que la implementación no había cumplido las expectativas de control y privacidad de los usuarios.

Esto significa que las publicaciones virales que actualmente recomiendan apagar interruptores de Compartir y reutilizar se refieren principalmente a esa herramienta y a la posibilidad de que otros usuarios creen imágenes derivadas.

Desactivar “Compartir y reutilizar” no detiene todo el entrenamiento

En Instagram hay una sección que se llama Compartir y reutilizar, con la que puedes bloquear que los demás utilicen tus publicaciones, tus Reels o tus audios originales para crear otros contenidos.

Desactivar estas opciones sí que limita la reutilización de fotografías y vídeos por otros usuarios y por algunas herramientas creativas.

Ese ajuste, no obstante, no implica un rechazo general a que Meta utilice información pública para el entrenamiento y mejora de sus modelos.

Son dos procesos diferentes:

La reutilización permite que otra persona cree un Reel, una publicación o una imagen derivada del contenido original.

El entrenamiento de IA consiste en analizar grandes cantidades de información para enseñar patrones a los modelos de Meta.

Por ello, la recomendación viral es parcialmente correcta como medida de privacidad, pero exagera al asegurar que esos interruptores impiden por completo que Meta utilice las publicaciones para entrenar su Inteligencia Artificial.

También te puede interesar: ¿El CERN altera la realidad? La inquietante teoría que resurgió tras apagar el Gran Colisionador

¿Cómo reducir el uso y exposición del contenido?

Los usuarios pueden revisar qué publicaciones mantienen abiertas al público, convertir su cuenta en privada y desactivar las opciones de reutilización de fotos, videos, Reels y audios.

En Instagram, la ruta puede aparecer como:

Perfil → menú de tres líneas → Configuración y actividad → Compartir y reutilizar.

También es aconsejable no compartir información sensible directamente con Meta AI y revisar con frecuencia los permisos de acceso a fotografías, cámara y micrófono que hayas otorgado a las aplicaciones.

Estos cambios reducen la exposición de contenido, pero no aseguran que los datos que ya se han hecho públicos desaparezcan ni que dejen de ser utilizados inmediatamente dentro de los modelos entrenados previamente.

Entonces, ¿Meta usa tus fotografías?

Sí, lo puede hacer cuando se trata de imágenes y publicaciones compartidas públicamente en Facebook o Instagram. La propia empresa admite que utiliza datos públicos para desarrollar y mejorar sus sistemas de Inteligencia Artificial.

Sin embargo, no es exacto decir que Meta roba automáticamente todas las fotografías privadas de los usuarios o que basta apagar un par de interruptores para frenar por completo el entrenamiento.

La diferencia fundamental radica en la forma en que se ha compartido la imagen: una foto pública puede convertirse en información de los modelos de Meta, pero una imagen privada, un archivo almacenado sólo en el móvil o un mensaje personal no es tratada automáticamente del mismo modo.